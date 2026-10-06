Безопасность энергетических объектов Казахстана хотят доверить ИИ

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал о цифровизации топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов сообщил, что за счет цифровизации ожидается снижение аварийности на объектах на 25% и сокращение потерь энергоресурсов на 90%.

"Совокупный ожидаемый эффект составляет порядка 23 млрд тенге в год. До конца года планируем утвердить реестр приоритетных ИИ-решений, целевые архитектуры цифровых двойников, а также архитектуру киберфизической безопасности. Это позволит предприятиям использовать стандартные решения и быстрее масштабировать успешные проекты на все объекты отрасли", – отметил глава Минэнерго.

В пример он привел пилотный проект компании "КазМунайГаз" по созданию цифрового двойника на месторождении АО "Эмбамунайгаз". Проект объединяет данные о пласте, скважинах и производственной инфраструктуре. Эффект от дальнейшего масштабирования проекта – до 2,9 млн тонн дополнительной добычи нефти.

"Совместно с акиматом Астаны ведется работа по созданию цифровых двойников объектов энергокомплекса столицы. Ожидаемый эффект – экономия топлива от 2,5%", – добавил Аккенженов.

В целом, по его словам, в отрасли сформирован портфель из 45 ИИ-проектов. Так, в газовой отрасли ИИ применяется для прогнозирования потребления газа. Заявленный показатель точности передачи данных – до 86%. Тогда как в нефтегазовой отрасли ИИ используется для анализа оборота нефтепродуктов. Ожидаемая точность планирования – до 85%, а в электроэнергетике ИИ применяется для повышения производственной безопасности.

"Ожидается снижение числа производственных инцидентов до 78%. Совокупный ожидаемый эффект составит порядка 23 млрд тенге в год. Первое – киберзащита: выявление угроз, защита технологических систем и отработка действий специалистов при кибератаках. Второе – физическая защита объектов, включая обнаружение и нейтрализацию беспилотных аппаратов. Эти задачи объединяет создаваемый ACR Center – центр перспективных разработок в области киберфизической устойчивости топливно-энергетического комплекса", – резюмировал глава Минэнерго.

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