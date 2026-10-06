#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Масштабировать применение ИИ на месторождениях поручил премьер

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства заявил о недостаточном уровне цифровизации энергосистемы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам премьера, он выражается в отсутствии сквозной телеметрии, интегрированных данных и аналитических инструментов.

"Новые проекты призваны решить эту задачу. Энергосистема должна перейти к управлению на основе прогнозных цифровых алгоритмов. Это позволит более оперативно реагировать на различные ситуации, исключить аварийность и повысить надежность работы энергообъектов. В этой связи Министерству энергетики необходимо обеспечить интеграцию ключевых объектов и информационных систем отрасли в единый цифровой контур, с выводом данных в Energy Command Center. До конца текущего года провести цифровую инвентаризацию ключевых объектов и утвердить единые требования к составу, качеству и передаче отраслевых данных", – сказал Бектенов.

Он отметил, что в нефтегазовой отрасли при разработке зрелых месторождений и росте трудноизвлекаемых запасов остро стоит вопрос сохранения рентабельности и технологической эффективности.

"Внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников на практике уже доказывает свою результативность и должно стать базовым стандартом управления производственными процессами. Поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" и компанией "КазМунайГаз" обеспечить масштабирование данных решений на всех производственных активах. До конца 2028 года нужно обеспечить полный запуск цифровых двойников на 12 основных месторождениях", – поручил премьер.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития ранее высказал свое мнение о том, может ли ИИ заменить чиновников в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
11:57, 06 января 2026
Активнее использовать ИИ поручено госорганам в Казахстане
Олжас Бектенов
12:04, 28 апреля 2026
Бектенов поручил ускорить развитие ИИ: открыть данные, привлечь инвесторов и масштабировать проекты
Олжас Бектенов
12:47, 15 сентября 2026
Использовать токенизацию для проектов с недвижимостью поручил Бектенов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Екатерина Александрова на турнире в США
12:56, Сегодня
Трижды побеждавшая Рыбакину Александрова сенсационно обыграла Носкову в Пекине
Сезон для легенды не закончился
12:49, Сегодня
Елдос Сметов попал в заявку Казахстана на элитный турнир в ОАЭ после финала Азиады
&quot;За моей спиной&quot;: Макс Ферстаппен высказался об отношениях со своим отцом
12:42, Сегодня
"За моей спиной": Макс Ферстаппен высказался об отношениях со своим отцом
Мирра Андреева на корте
12:23, Сегодня
Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: