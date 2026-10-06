Масштабировать применение ИИ на месторождениях поручил премьер

Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства заявил о недостаточном уровне цифровизации энергосистемы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам премьера, он выражается в отсутствии сквозной телеметрии, интегрированных данных и аналитических инструментов.

"Новые проекты призваны решить эту задачу. Энергосистема должна перейти к управлению на основе прогнозных цифровых алгоритмов. Это позволит более оперативно реагировать на различные ситуации, исключить аварийность и повысить надежность работы энергообъектов. В этой связи Министерству энергетики необходимо обеспечить интеграцию ключевых объектов и информационных систем отрасли в единый цифровой контур, с выводом данных в Energy Command Center. До конца текущего года провести цифровую инвентаризацию ключевых объектов и утвердить единые требования к составу, качеству и передаче отраслевых данных", – сказал Бектенов.

Он отметил, что в нефтегазовой отрасли при разработке зрелых месторождений и росте трудноизвлекаемых запасов остро стоит вопрос сохранения рентабельности и технологической эффективности.

"Внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников на практике уже доказывает свою результативность и должно стать базовым стандартом управления производственными процессами. Поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" и компанией "КазМунайГаз" обеспечить масштабирование данных решений на всех производственных активах. До конца 2028 года нужно обеспечить полный запуск цифровых двойников на 12 основных месторождениях", – поручил премьер.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития ранее высказал свое мнение о том, может ли ИИ заменить чиновников в Казахстане.