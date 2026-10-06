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Экономика и бизнес

60% крупных предприятий в Казахстане будут использовать цифровые двойники месторождений к 2028 году

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:52 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 6 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о цифровизации отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что для решения проблемы снижения содержания полезных компонентов в руде внедряются цифровые двойники технологического процесса с использованием датчиков и компьютерного зрения.

"На примере KAZ Minerals уже достигнуто увеличение извлечения меди на 2% и рост производительности фабрики на 7%. К 2028 году планируется масштабирование цифровых двойников не менее чем на 60% крупных предприятий. Аналогичный подход применяется и в автомобильной промышленности", – сказал Нагаспаев.

По его словам, искусственный интеллект применяется по всей производственной цепочке – от логистики до контроля качества.

"Практический эффект – снижение количества дефектов на 39%, а нештатные ситуации на производственной линии выявляются за 8 секунд", – добавил министр.

Ранее премьер дал оценку цифровой трансформации отечественной промышленности.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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