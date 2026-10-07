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Экономика и бизнес

Когда Казахстан перестанет зависеть от импорта топлива – ответ Минэнерго

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая рассказал, когда Казахстан сможет полностью обеспечить себя нефтепродуктами и выйти на их экспорт в страны Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Курултая Марат Себасов поинтересовался, насколько отечественные нефтеперерабатывающие предприятия способны обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами, какова загрузка их производственных мощностей и по каким видам топлива в стране сохраняется дефицит.

"На сегодняшний момент у нас в стране работают три крупных нефтеперерабатывающих завода – Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. В прошлом году мы переработали 18,4 млн тонн нефти и получили порядка 15,5 готовых нефтепродуктов. Это более чем на 90% покрывает все наши внутренние потребности. Мы ежегодно испытываем некоторые вопросы в плане обеспечения авиационным топливом. Мы экспортируем порядка 300 тыс. топлива, авиационного топлива из РФ. Это соглашение дает нам возможность беспошлинно ввозить с территории РФ авиационное топливо", – ответил Ерлан Аккенженов.

Он подчеркнул, что сегодня в стране действует порядка 25 мини-нефтеперерабатывающих заводов, однако практически ни один из них не производит топливо соответствующего качества, установленного техническим регламентом Таможенного союза. Поэтому, как пояснил глава Минэнерго, Казахстан пока не может полностью обеспечить внутреннюю потребность в авиационном топливе.

"Для этого Министерством энергетики была подготовлена концепция, и правительством была принята соответствующая концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли, в которой мы предусматриваем расширение мощностей действующих нефтеперерабатывающих заводов, в частности, Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 млн до 12 млн. В конце этого года мы ожидаем окончания технико-экономического обоснования по этому нефтеперерабатывающему заводу и уже ожидаем перейти в практическую плоскость. Также мы предусматриваем расширение Павлодарского нефтеперерабатывающего завода на 2 млн тонн, и у нас есть некоторые узкие места на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, в частности, строительство дополнительных линий по гидроочистке дизельного топлива", – сказал Ерлан Аккенженов.

Это, как заявил министр, в целом нам даст возможность полностью покрыть наши нефтеперерабатывающие мощности и внутренние потребности.

"Вдобавок на сегодняшний момент рассматривается строительство 4-го нефтеперерабатывающего завода. Мы рассматриваем несколько площадок в Казахстане. Это в области Улытау, Атырауской области и в Мангистауской области. Сейчас консультанты ведут соответствующую работу, и мы ожидаем до конца года, что у нас уже технические, экономические и в том числе инфраструктурные вопросы по технико-экономическому обоснованию будут закрыты. В целом, ожидается, что в 2030 году Казахстан будет не только сам себя обеспечивать, но и выйдет на экспортный потенциал и будет экспортировать готовые виды нефтепродуктов в страны Центральной Азии", – продолжил министр.

Сегодня, 7 октября 2026 года, депутаты Курултая рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Протокола, который возобновляет действие соглашения между Казахстаном и Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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