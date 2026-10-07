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Общество

Откуда Казахстан сможет ввозить топливо при дефиците – ответ Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая рассказал, откуда Казахстан сможет импортировать нефтепродукты в случае сокращения поставок из России и во сколько обойдется альтернатива, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Аббат Урисбаев поинтересовался, есть ли у Казахстана альтернативные источники нефтепродуктов в случае сокращения поставок из России для обеспечения внутренней потребности.

"Да, у нас есть альтернативные направления. Например, другие государства ввозят из Европы. Есть, конечно, логистические проблемы, так как, если мы из Европы будем ввозить, тогда мы будем провозить через Черное море, далее через ж/д поставляем. Это такой логистический пробел. Это приведет к дополнительным расходам, связанным с логистикой. А импорт из РФ – граница у нас самая протяженная, и НПЗ в основном вдоль границы расположены. Получается, нам очень выгодно покупать у России", – ответил Ерлан Аккенженов.

По его словам, если сравнивать с Европой, то цена европейской нефти будет минимум на 50% дороже российской.

"Это, конечно же, экономические и логистические проблемы. Думаю, данное соглашение нам даст возможность эти проблемы исключить. Еще один нюанс: если сравнивать цены, то в Европе цены минимум на 50% дороже, чем в России. И, таким образом, с одной стороны, экономические, с другой – логистические проблемы может снять ратификация данного соглашения", – продолжил министр.

Ранее депутаты Курултая рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Протокола, который возобновляет действие соглашения между Казахстаном и Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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