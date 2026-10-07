Внести поправки в Налоговый кодекс требует депутат

Депутат Курултая Даурен Ахметжаев 7 октября 2026 года озвучил депутатский запрос касательно специального налогового режима на основе упрощенной декларации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года вступил в силу новый порядок применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Согласно статье 726 Налогового кодекса, базовая ставка корпоративного или индивидуального подоходного налога в рамках данного режима составляет 4%.

"Маслихаты вправе снижать или повышать эту ставку до 50% в зависимости от вида деятельности и места расположения объекта. Таким образом, в одном регионе налоговая ставка может составлять 2%, а в другом – 6%. Такая разница в налоговых ставках напрямую влияет на малый бизнес. Чем больше средств предприниматель направляет на уплату налогов, тем меньше остается его прибыль и тем сильнее ограничиваются возможности для развития собственного бизнеса. Кроме того, предприниматели, работающие в нескольких регионах, при наличии разных ставок вынуждены вести налоговый учет отдельно по каждому региону. Это усложняет их работу", – считает Ахметжаев.

По его мнению, налоговая нагрузка для предпринимателей, занимающихся одинаковой деятельностью, не должна различаться только в зависимости от территории, на которой они работают.

"Этот вопрос особенно важен для сельской местности и малых городов. Если в другом регионе налоговая ставка ниже, предприниматель может перенести туда свой бизнес. В таком случае при выборе места работы он может придавать большее значение низкой налоговой нагрузке, чем спросу, инфраструктуре и эффективности деятельности. Если предприниматели будут переезжать в другие регионы, в населенных пунктах, где они работали ранее, могут снизиться налоговые поступления и деловая активность. Поэтому налоговая политика должна создавать благоприятные условия для открытия и развития бизнеса предпринимателями в своем регионе. В связи с этим требуем установить для специального налогового режима на основе упрощенной декларации единую налоговую ставку в пределах 2-3% на всей территории Казахстана и лишить маслихаты права повышать или снижать ее", – добавил депутат.

Также он считает необходимым:

провести анализ того, как различия в налоговых ставках в регионах влияют на размещение и деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, предоставить конкретные данные, включив в анализ случаи переноса предпринимательских объектов и перевода бизнеса в другие регионы, особенно переезд из сельской местности и малых городов в областные центры;

рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в Налоговый кодекс в целях обеспечения единых базовых налоговых условий для малого и среднего бизнеса во всех регионах.

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