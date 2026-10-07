Два года без соглашения: платил ли Казахстан пошлины за нефтепродукты

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая объяснил, почему Казахстан спустя два года ратифицировал протокол по поставкам нефтепродуктов и пришлось ли за это время платить таможенные пошлины, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Пономарев поинтересовался, почему Казахстан ратифицирует протокол о поставках нефти и нефтепродуктов спустя два года после прекращения действия соглашения и сколько таможенных пошлин за этот период уплатили казахстанские компании.

"Мы ни одного тенге, ни одного рубля не заплатили таможенных пошлин. Задержка в ратификации связана с прохождением внутригосударственных процедур и в связи с теми изменениями, которые у нас проходили, в том числе и в законодательном органе нашей страны. И этот период затянулся на большой срок. Но хотел сказать, что протоколом предусмотрено действие в обратном порядке, то есть задним числом. Все отношения, которые у нас были и возникали по этому протоколу, у нас регулируются этим соглашением. Поэтому Казахстан не заплатил ни одного тенге пошлин в бюджет других стран", – заявил Ерлан Аккенженов.

Ранее депутаты Курултая рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Протокола, который возобновляет действие соглашения между Казахстаном и Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.