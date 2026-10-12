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Экономика и бизнес

Дополнительные налоги заплатят более 13 тысяч крестьянских хозяйств в Казахстане

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, ферма, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:24 Фото: Министерство сельского хозяйства РК
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в своем ответе на депзапрос разъяснил механизм оплаты налогов для крестьянских хозяйств, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что по договорам финансового лизинга датой совершения оборота в части периодических лизинговых платежей является дата наступления срока получения такого платежа.

"Соответственно, к платежам, срок внесения которых наступает с 1 января 2026 года, применяется ставка НДС 16%, в том числе по договорам, заключенным до введения нового Налогового кодекса. Такой подход обеспечивает единообразное налогообложение операций, совершаемых в одном налоговом периоде. Сохранение ставки 12% исключительно по договорам, заключенным до 2026 года, фактически означало бы одновременное применение разных ставок НДС к аналогичным операциям в зависимости от даты заключения договора", – говорится в ответе.

Вместе с тем, по его словам, повышение ставки НДС с 12% до 16% не означает увеличения стоимости лизинга или размера соответствующего платежа на 33%. Дополнительная сумма НДС возникает только в отношении облагаемой части лизингового платежа, приходящейся на период после 1 января 2026 года. При этом вознаграждение по финансовому лизингу не включается в облагаемый оборот.

"При налогооблагаемой стоимости в размере 100 тысяч тенге сумма с учетом НДС ранее составляла 112 тысяч тенге, а при ставке 16% – 116 тысяч тенге. Таким образом, дополнительная сумма НДС составляет 4 тысячи тенге, а увеличение платежа по сравнению с суммой, рассчитанной с учетом прежней ставки НДС, – 3,57%. Иными словами, дополнительные налоговые обязательства возникают не в отношении полной первоначальной стоимости предмета лизинга, а только в отношении соответствующей облагаемой части платежей, сроки внесения которых наступают после изменения ставки НДС. Согласно данным, приведенным в депутатском запросе, совокупный дополнительный объем платежей по действующим договорам АО "КазАгроФинанс" оценивается в 4,6 млрд тенге и затрагивает 13 181 хозяйство", – добавил Амрин.

О том, какие налоги и платежи нужно уплатить в октябре 2026 года, читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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