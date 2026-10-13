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Общество

Почему правительство ждет большего роста экономики, чем Нацбанк

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 20:43 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, почему прогнозы правительства и Нацбанка по росту экономики Казахстана отличаются, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на расхождение прогнозов экономического роста правительства и Нацбанка – 5,3% и 3,5% соответственно. Также они спросили о 66 проектах на триллион тенге, по которым ВАП не подтвердила право на финансирование из Нацфонда.

"На самом деле, поэтому это и называется прогнозом. Он скользящий, поскольку постоянно меняется как внешняя, так и внутренняя обстановка. Сегодня, когда я начинал свой доклад на заседании правительства, я рассказал о трех внутренних факторах, которые невозможно было предусмотреть. Это авария на Тенгизе в начале года, затем проблемы с КТК. Мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Точнее, не потеряли, а не добыли. Она лежит в земле, но в экономических процессах не участвует. В то же время ситуация во внешней среде, в частности в Персидском заливе, привела к росту цен на нефть. Плюс к этому заработали другие механизмы", – озвучил Жумангарин.

Он также сообщил, что укрепление тенге привело к снижению поступлений НДС на импорт и выручки экспортеров.

"Сейчас идет охлаждение рынка потребительского кредитования, причем это делается специально, поскольку население было закредитовано. Это привело к снижению спроса. Все эти вещи необходимо каждый раз корректировать, и для этого существуют различные механизмы. Например, по нефти существует так называемый консенсус-прогноз мировых банков. Некоторые банки дают цену на нефть чуть ли не 85 долларов, другие прогнозируют на следующий год 54 доллара. Министерство энергетики США дает 64 доллара. Соответственно, консенсус-прогноз на следующий год – 70 долларов, а закладывалась немного другая цена. Курс мы закладываем в зависимости от сценария, который рассматриваем. В этом и заключается прогноз", – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что задача министерства и правительства – как можно точнее в этот прогноз попасть.

"В принципе, плюс-минус 5% – это, я думаю, небольшое отклонение. Банки, в том числе Национальный банк, и международные финансовые институты всегда дают консервативный прогноз. Это связано со многими факторами. Консервативный прогноз лучше для того, кто его дает, потому что в течение года его всегда можно пересмотреть, нежели ошибиться в большую сторону. Это более профессиональный подход. За те прогнозы, которые делаем мы, мы несем ответственность. В прошлом году мы прогнозировали рост на 5,4%. Несмотря на те потрясения, которые выпали нам в этом году, пока мы идем по этому пути – к росту около 5,4%", – заявил Жумангарин.

На вопрос о претензиях Высшей аудиторской палаты к 66 проектам он ответил, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться, о каких проектах идет речь и в чем заключаются претензии. По его словам, правительство изучает отчеты ВАП и затем работает по ним непосредственно с аудиторами и авторами отчетов.

Ранее министр финансов Мади Такиев назвал регионы, в которых не исполнили план по доходам местных бюджетов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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