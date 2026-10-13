Почему правительство ждет большего роста экономики, чем Нацбанк

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, почему прогнозы правительства и Нацбанка по росту экономики Казахстана отличаются, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на расхождение прогнозов экономического роста правительства и Нацбанка – 5,3% и 3,5% соответственно. Также они спросили о 66 проектах на триллион тенге, по которым ВАП не подтвердила право на финансирование из Нацфонда.



"На самом деле, поэтому это и называется прогнозом. Он скользящий, поскольку постоянно меняется как внешняя, так и внутренняя обстановка. Сегодня, когда я начинал свой доклад на заседании правительства, я рассказал о трех внутренних факторах, которые невозможно было предусмотреть. Это авария на Тенгизе в начале года, затем проблемы с КТК. Мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Точнее, не потеряли, а не добыли. Она лежит в земле, но в экономических процессах не участвует. В то же время ситуация во внешней среде, в частности в Персидском заливе, привела к росту цен на нефть. Плюс к этому заработали другие механизмы", – озвучил Жумангарин.

Он также сообщил, что укрепление тенге привело к снижению поступлений НДС на импорт и выручки экспортеров.

"Сейчас идет охлаждение рынка потребительского кредитования, причем это делается специально, поскольку население было закредитовано. Это привело к снижению спроса. Все эти вещи необходимо каждый раз корректировать, и для этого существуют различные механизмы. Например, по нефти существует так называемый консенсус-прогноз мировых банков. Некоторые банки дают цену на нефть чуть ли не 85 долларов, другие прогнозируют на следующий год 54 доллара. Министерство энергетики США дает 64 доллара. Соответственно, консенсус-прогноз на следующий год – 70 долларов, а закладывалась немного другая цена. Курс мы закладываем в зависимости от сценария, который рассматриваем. В этом и заключается прогноз", – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что задача министерства и правительства – как можно точнее в этот прогноз попасть.

"В принципе, плюс-минус 5% – это, я думаю, небольшое отклонение. Банки, в том числе Национальный банк, и международные финансовые институты всегда дают консервативный прогноз. Это связано со многими факторами. Консервативный прогноз лучше для того, кто его дает, потому что в течение года его всегда можно пересмотреть, нежели ошибиться в большую сторону. Это более профессиональный подход. За те прогнозы, которые делаем мы, мы несем ответственность. В прошлом году мы прогнозировали рост на 5,4%. Несмотря на те потрясения, которые выпали нам в этом году, пока мы идем по этому пути – к росту около 5,4%", – заявил Жумангарин.

На вопрос о претензиях Высшей аудиторской палаты к 66 проектам он ответил, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться, о каких проектах идет речь и в чем заключаются претензии. По его словам, правительство изучает отчеты ВАП и затем работает по ним непосредственно с аудиторами и авторами отчетов.



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