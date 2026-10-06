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Финансы

Цифровизация помогла Казахстану сэкономить 200 млрд тенге

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 14:15 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал, как цифровые технологии применяются при планировании бюджета страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что сегодня государственные расходы объединены в единый цифровой контур: от планирования бюджета и государственных закупок до казначейского исполнения, и онлайн-мониторинга.

"Это означает, что мы можем проследить движение каждого тенге и оценить эффективность его использования. Уже на этапе планирования бюджета только за счет использования фискальных данных удалось обеспечить экономию до 200 млрд тенге в год. При формировании бюджета на 2027–2029 годы уже предотвращены расходы на 1,5 трлн тенге", – указал он.

В планах объединить цифровые решения государственных органов в единую систему управления расходами для еще большей эффективности. Сегодня такие решения охватывают образование, здравоохранение, недропользование, энергетику, маркировку товаров и другие направления. Особое внимание будет уделено контролю мер государственной поддержки.

"В едином цифровом контуре контролируется 150 мер господдержки на сумму более 1 трлн тенге в год. Наша цель – обеспечить адресность и эффективность государственной поддержки и понимать, какой результат государство получает от каждого вложенного тенге", – резюмировал глава Минфина.

Ранее Мади Такиев рассказал, сколько самозанятых удалось вывести из тени за счет цифровизации.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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