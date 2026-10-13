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Экономика и бизнес

Приписки в школах и нарушения в ФСМС: Минфин назвал суммы

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал, сколько бюджетных средств удалось сохранить благодаря усилению контроля в сферах здравоохранения и образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в социальной сфере, наряду со своевременным финансированием, продолжается работа по усилению контроля за обоснованностью выплат.

"В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) данная работа сосредоточена прежде всего на закупках и оплате медицинских услуг. Функционал оплаты на платформе Qalqan уже реализован по 57 видам медицинских услуг. В результате усиления мониторинга и антифрод-контроля за 9 месяцев предотвращены финансовые потери на 23,4 млрд тенге. В целом за отчетный период на финансирование ФСМС из республиканского бюджета выделено 1 трлн 204,8 млрд тенге", – сказал Такиев.

Министр подчеркнул, что в цифровую систему финансирования образования переведены 6 634 школ.

"Сверка контингента позволяет выявлять и предотвращать задвоение и приписки. Сумма сэкономленных бюджетных средств – 34 млрд тенге. Через Финансовый центр в текущем году профинансировано 821 млрд тенге, до конца года объем финансирования будет доведен до 1,6 трлн тенге. Совместно с профильными министерствами формируем показатели для оценки связи финансирования с результатами работы организаций образования", – продолжил он.

Министр финансов также рассказал об исполнении расходов бюджета и назвал объем средств, направленных на пенсии, пособия и поддержку регионов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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