Приписки в школах и нарушения в ФСМС: Минфин назвал суммы

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал, сколько бюджетных средств удалось сохранить благодаря усилению контроля в сферах здравоохранения и образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в социальной сфере, наряду со своевременным финансированием, продолжается работа по усилению контроля за обоснованностью выплат.

"В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) данная работа сосредоточена прежде всего на закупках и оплате медицинских услуг. Функционал оплаты на платформе Qalqan уже реализован по 57 видам медицинских услуг. В результате усиления мониторинга и антифрод-контроля за 9 месяцев предотвращены финансовые потери на 23,4 млрд тенге. В целом за отчетный период на финансирование ФСМС из республиканского бюджета выделено 1 трлн 204,8 млрд тенге", – сказал Такиев.

Министр подчеркнул, что в цифровую систему финансирования образования переведены 6 634 школ.

"Сверка контингента позволяет выявлять и предотвращать задвоение и приписки. Сумма сэкономленных бюджетных средств – 34 млрд тенге. Через Финансовый центр в текущем году профинансировано 821 млрд тенге, до конца года объем финансирования будет доведен до 1,6 трлн тенге. Совместно с профильными министерствами формируем показатели для оценки связи финансирования с результатами работы организаций образования", – продолжил он.

Министр финансов также рассказал об исполнении расходов бюджета и назвал объем средств, направленных на пенсии, пособия и поддержку регионов.