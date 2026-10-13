Олжас Бектенов обозначил цель по инфляции на конец 2026 года

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 13 октября 2026 года на заседании правительства назвал главную задачу по инфляции до конца текущего года и рассказал о факторах роста экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов напомнил, что до конца 2026 года осталось 2,5 месяца, и несмотря на спад в нефтяном секторе в текущем году, экономика страны составляет 4,2%.

"Следует отметить, что именно несырьевой сектор продолжает оставаться основным фактором роста отечественной экономики. Так, положительная динамика отмечается в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте, торговле и сельском хозяйстве. Совокупный вклад данных отраслей в рост ВВП составляет около 80,5%. В этих важных отраслях есть большой потенциал дальнейшего роста, и здесь нужно задействовать все имеющиеся резервы", – озвучил он.

По его словам, об этом также свидетельствует сохраняющаяся высокая инвестиционная активность в обрабатывающей промышленности, сфере информации и связи, строительстве и сельском хозяйстве, а также динамика несырьевого экспорта.

"Благодаря опережающему росту экспорта в первом полугодии 2026 года текущий счет платежного баланса сложился с профицитом на уровне 2,4 млрд долларов. Экономический рост приобретает более сбалансированный и качественный характер, формируя основу для дальнейшего расширения производственного потенциала страны. В результате слаженной работы правительства и Национального банка обеспечено снижение инфляционного давления", – сказал премьер-министр.

Бектенов также отметил, что по итогам 9 месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%, а в этом году главная задача – удержать ее ниже уровня 10%.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин рассказал о динамике инфляции и реальных доходов населения.