"Налоговая реформа великолепно себя ведет": Жумангарин ответил на вопрос о недоборе НДС

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на брифинге в правительстве оценил результаты налоговой реформы и рассказал, сколько дополнительных поступлений она принесет бюджету до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист уточнил, почему при повышении НДС до 16% план по его поступлениям выполнен примерно на 90%, а недобор составляет почти 700 млрд тенге, тогда как план по штрафам и санкциям перевыполнен на 43%.

Также он спросил, можно ли уже говорить о том, что налоговая реформа не дала ожидаемого эффекта.

"На самом деле, если вы помните, в конце прошлого года мы прогнозировали больше 4 триллионов получить от налоговой реформы. Прошло 9 месяцев, мы получили 3 триллиона от налоговой реформы. И на самом деле экономика страны растет на 4,2%. Несмотря на то, что мы не добыли 6 миллионов тонн нефти, несмотря на то, что курс тенге очень сильно переукрепился, и несмотря на то, что у нас сектор потребительского кредитования охладился. На сегодняшний день налоговая реформа – единственный источник кэша в экономике. И я считаю, что она не просто удалась, она себя великолепным образом ведет", – озвучил он.

Он также озвучил прогноз, согласно которому до конца года налоговая реформа принесет экономике минимум 3,6 трлн тенге, при этом сумма может оказаться выше.

"Причем мы прогнозировали, что из более чем 4 трлн тенге свыше 2 трлн даст НДС. На самом деле сейчас НДС является лидером по поступлениям в бюджет – на него приходится более 37% налоговых поступлений. У нас значительно увеличилось количество юридических лиц – плательщиков НДС, по-моему, на 37 тыс. Обычно их количество росло на 4-6 тыс. в год, а в этом году увеличилось на 37 тыс. В принципе, идет перестройка всей структуры предпринимательства. Поэтому я не могу согласиться с тем, что прогнозы, на которые мы рассчитывали, не оправдались", – сказал Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин объяснил, почему прогнозы правительства и Нацбанка по росту экономики Казахстана отличаются.