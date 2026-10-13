Жумангарин высказался о следующем повышении зарплат госслужащим

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, когда в Казахстане планируется следующее повышение заработной платы государственных служащих, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что цены на продукты, аренду жилья и коммунальные услуги продолжают расти, в то время как доходы казахстанцев не успевают за ростом стоимости жизни. При этом налоговая нагрузка ограничивает возможности бизнеса повышать зарплаты сотрудникам. В связи с этим журналисты поинтересовались, какие меры государство намерено принимать для повышения доходов населения и обеспечения доступности базовых потребностей.

"Если говорить о структуре доходов населения, то около 65% приходится на заработную плату, еще 24-25% – на различные социальные трансферты, из которых основную часть составляют пенсии. Поэтому повышение заработной платы – важный инструмент увеличения доходов населения. Вы снова говорите о бизнесе, который не может повысить зарплаты. Здесь все зависит от того, в какой сфере он работает. Например, в текущем году наибольший рост заработной платы наблюдается в сфере транспорта и складирования – 28,8%. Это отрасли, которые сейчас растут", – ответил Жумангарин.

Он подчеркнул, что если сравнивать с соответствующим периодом 2025 года, то в сельском хозяйстве заработная плата выросла на 18,6%, в строительстве – на 14,4%, в финансовой и страховой деятельности – на 16,5%, в промышленности среднемесячная заработная плата увеличилась на 11,4%.

"При этом есть сферы, где рост заработных плат значительно ниже. Это образование, искусство, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность – около 3-5%. В некоторых из этих сфер значительную роль играет государство. Мы совсем недавно повышали заработную плату государственным служащим. С 1 января 2024 года по новой методологии оплаты труда средняя заработная плата была увеличена в 1,9 раза, а для низкооплачиваемых категорий государственных служащих – в 2,2 раза", – сообщил он.

Он также напомнил, что с 1 января 2025 года заработную плату низкооплачиваемым категориям повысили еще на 16%.

"У нас есть определенная методология и концепция управления государственными финансами. Следующее повышение заработной платы планируется примерно раз в три года. Насколько я помню, после 2025 года – в 2028-2029 годах. Поэтому необходимо понимать, что повышение заработной платы в большей степени происходит в бизнесе. Часть населения работает в сферах, связанных с государством, и там предусмотрены определенные планы повышения оплаты труда. Кроме того, мы периодически повышаем зарплаты отдельным категориям специалистов, например, ветеринарам. Сейчас рассматриваем такие вопросы и по подведомственным организациям Министерства национальной экономики, в том числе. Там, где наблюдается явный дисбаланс в оплате труда", – сказал спикер.

Что касается роста цен на продукты, Жумангарин отметил, что темпы подорожания замедлились. По его словам, в сентябре цены на социально значимые продовольственные товары впервые снизились на 0,1%. Положительная динамика сохранилась и в первую неделю октября.

Министр финансов Казахстана Мади Такиев ранее рассказал об исполнении расходов бюджета и назвал объем средств, направленных на пенсии, пособия и поддержку регионов.