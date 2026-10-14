Когда Казахстану придется сокращать расходы – ответ Жумангарина

14 октября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, при каких условиях правительству придется пересмотреть и сократить бюджетные расходы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Гульназ Атамкулова уточнила у Жумангарина, почему правительство заложило более оптимистичный прогноз роста экономики, чем международные организации и Нацбанк, и планируется ли сокращение расходов в случае ухудшения макроэкономической ситуации.

"Чем руководствовались при выборе именно этого базового сценария? Если ли прогнозы Национального банка или Международного валютного фонда подтвердятся? Планирует ли правительство сокращать расходы для соблюдения установленных минимальных пороговых значений? Если да, то по каким направлениям? Каковы общие планы правительства в отношении бюджетных параметров резкого ухудшения макроэкономической ситуации?" – озвучила она.

На что Жумангарин ответил, что в базовом сценарии на 2027-2029 годы средний экономический рост – 5,4%, по прогнозам, но в целом, это перерабатывающее производство, торговля, строительство, транспорт, логистика.

"Это очень важные отрасли, и это меры диверсификации экономики, которые предпринимаются правительством. Сейчас промышленность у нас хорошо развивается, и средний рост – 5,9%. В целом, если сравнить с горнодобывающей отраслью, 2% – это гораздо выше. Среди них драйверами являются машиностроение, металлургия, сектор металлургии, химическая промышленность и питание, а также продовольственная отрасль, и сейчас у нас новые отрасли. Эти отрасли развиваются и в аграрном секторе. Растет показатель, сейчас достигли 6%", – дополнил он.

По его словам, в целом, это были правильные меры направления развития экономики, но основной драйвер у нас – это инвестиции.

"По нашим ожиданиям, средний показатель – 9,9%. При инвестировании мы прогнозируем рост, и по прогнозам международных организаций, они всегда пессимистичны. В начале года традиционно их прогнозы более пессимистичные, поэтому в течение года они сравнивают, например, один банк – 85% долларов, по курсу долларов – 85 долларов, где-то 57 долларов. То есть показатели доллара тоже разные в разных банках на мировом рынке, поэтому мы тоже делаем общий прогноз. Согласно нашей концепции, с учетом расходов мы прогнозируем десятилетний прогноз экономики и учитываем целевой расчет, и на следующий год у нас, по этим прогнозам, 9,2% и расходы – 32,2 трлн тенге, по нашим прогнозам", – продолжил Жумангарин.

Он подчеркнул, что бюджетные параметры могут быть пересмотрены в случае кризиса, замедления экономического роста, других негативных факторов, а также чрезвычайных и форс-мажорных ситуаций.

"В случае каких-либо форс-мажорных, чрезвычайных ситуаций у нас есть и другие альтернативные планы, в том числе возможность брать деньги из Нацфонда. Но если негативная ситуация произойдет, то расходы нужно будет сокращать. Здесь у нас предусмотрен пессимистичный сценарий. Я уже говорил о нем: если цена на нефть составит 50 долларов, то мы, конечно, будем проводить всесторонний перерасчет. В таком случае экономический рост составит 3,2%", – заявил он.

Ранее Жумангарин объяснил, почему прогнозы правительства и Нацбанка по росту экономики Казахстана отличаются.