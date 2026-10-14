Нужно здесь и сейчас: Жумангарин ответил, зачем правительство берет триллионы из Нацфонда

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае объяснил, почему Казахстан продолжает использовать средства Национального фонда, и на что направляются целевые трансферты, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на высокий ненефтяной дефицит бюджета и значительные трансферты из Нацфонда. В связи с этим они поинтересовались, насколько устойчив Национальный фонд и что произойдет с бюджетом в случае падения мировых цен на нефть.

"В прошлом году мы говорили, что не будем брать целевые трансферты из Национального фонда. При этом у Нацфонда есть две функции. Одна из них – стабилизационная. Эту функцию он выполняет через гарантированный трансферт, который направляется в бюджет. Размер гарантированного трансферта определяется по специальной формуле. Условно используется цена отсечения на нефть в районе 43 долларов за баррель. Ежегодно это около 2,4 трлн тенге. На 2027 год заложено 2,4 трлн тенге, на 2028 год – также 2,4 трлн тенге, а на 2029 год – 2 трлн тенге. Этот механизм действует уже давно и помогает стабилизировать бюджет", – озвучил Жумангарин.

Он также напомнил, что есть целевые трансферты, и для их выделения необходимо специальное разрешение Совета по управлению Национальным фондом.

"Окончательное решение по этому вопросу принимает глава государства. Целевые трансферты, как следует из их названия, направляются на конкретные цели. Сейчас выстраивается новая логика использования средств Нацфонда – перевод финансового капитала в другие формы национального капитала. Речь идет о 1,5 трлн тенге. Значительная часть этих средств направляется на здравоохранение, социальную сферу, спорт и культуру. Можно было бы строить эти объекты в течение 10 лет, не используя средства Нацфонда, а можно построить их за два года и предоставить людям уже сейчас", – дополнил он.

Жумангарин отметил, что речь идет о театрах, стадионах и других социальных объектах. В частности, планируется построить 10 перинатальных центров, порядка 20 больниц и онкологические центры в короткие сроки.

"Глава государства поставил задачу превратить страну в большую стройку, прежде всего в части социальной инфраструктуры. Людям не нужно десятилетиями ждать появления этих объектов. Их планируется построить в течение нескольких лет. Это также влияет на качество жизни населения. Поэтому смысл заключается не в том, что мы используем средства Нацфонда из-за нехватки денег в бюджете, а в том, чтобы быстрее реализовать необходимые людям проекты", – сказал Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр финансов Мади Такиев рассказали, для чего в республиканском бюджете формируется резерв правительства и на что могут направляться эти средства.