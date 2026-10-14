Зачем правительству Казахстана резерв в 370 млрд тенге, объяснили министры

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае рассказали, для чего в республиканском бюджете формируется резерв правительства и на что могут направляться эти средства, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, из каких средств будут финансироваться выборы в маслихаты. Мади Такиев пояснил, что деньги выделят из резерва правительства, который является частью республиканского бюджета.

В связи с этим представители СМИ уточнили, почему на резервы президента и правительства предусмотрено почти 840 млрд тенге и на какие цели планируется направить эти средства.

"У нас предусмотрено два разных резерва: резерв президента – 470 млрд тенге и резерв правительства – 370 млрд тенге. Вы складываете эти две суммы", – пояснил Серик Жумангарин.

Отвечая на вопрос о необходимости такого объема резервов, Жумангарин сказал, что их размер определяется с учетом норм Бюджетного кодекса.

"Они сделаны с учетом прежнего опыта многолетнего. В Бюджетном кодексе, коллеги сейчас подскажут мне, прям нормируется, сколько от расходной части выделяется на резерв президента, на резерв правительства. Там не более 3% и так далее, понимаете? Мы там сами выбираем эту пропорцию. Но это исходя из того, сколько в прошлые годы на эти резервы тратилось", – заявил он.

Жумангарин отметил, что резерв правительства в размере 370 млрд тенге даже ниже среднего уровня. По его словам, ранее его объем составлял порядка 500-550 млрд тенге.

В связи с этим журналисты попросили привести примеры того, на какие цели в этом году направлялись средства из резерва правительства, помимо проведения выборов в маслихаты.

"Во-первых, у нас есть чрезвычайный резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На эти цели внутри резерва мы закладываем 3,5 млрд тенге. Также предусмотрен резерв на исполнение обязательств по решениям судов. Если в споре между физическим лицом и государственным органом суд принимает решение в пользу гражданина, государство должно исполнить свои обязательства. На эти цели мы заложили 1 млрд тенге. Кроме того, предусмотрены средства на жизнеобеспечение населения при чрезвычайных ситуациях, а также резерв на неотложные затраты. В том числе из него финансируется проведение выборов, например, в маслихаты. Мы формируем от 1,5 до 3% от доходов бюджета. Это формирует резерв правительства", – пояснил Такиев.

Он также отметил, что в резерв предварительно закладываются средства на проекты, которые на момент внесения проекта бюджета еще проходят государственную экспертизу. В качестве примера Такиев привел водовод от канала имени Сатпаева, по которому экспертиза завершается. По его словам, необходимые изменения планируется внести в бюджет до третьего чтения.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал вопрос финансирования предстоящих выборов депутатов маслихатов.

24 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал досрочные выборы в маслихаты. 12 октября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.