Как в Казахстане сделать животноводство выгодным, рассказал депутат
Серик Егизбаев отметил, что в Комплексном плане развития животноводства на 2026-2030 годы предусматривается увеличение поголовья крупного рогатого скота (КРС) с текущих 8,2 млн до 12 млн голов.
"На начало года численность племенного КРС составила 994 тыс. голов, или 12% от общего поголовья. Несмотря на ежегодное выделение государством значительных средств, за последние пять лет доля племенного крупного рогатого скота остается на этом же уровне – 12%", – сообщил он.
В пример он привел ситуацию с программой "Жайлау" в области Улытау, на которую было выделено 3,4 млрд тенге.
"На сегодняшний день одобрено шесть проектов на общую сумму 2 млрд тенге. Однако эти проекты могут остаться нереализованными. Главная проблема – разница между расчетной стоимостью племенного скота, заложенной в программе, и его фактической рыночной ценой. Поскольку племенные хозяйства не заинтересованы продавать имеющийся излишек скота ниже рыночной цены, фермеры вынуждены искать дополнительные средства и покрывать эту разницу из собственного кармана. В результате, хотя фермеру и одобряют кредит на покупку определенного количества голов, выделенных средств оказывается недостаточно для приобретения аналогичного объема скота по реальным рыночным ценам. Аналогичная проблема наблюдается и в программах "Игилик" и "Береке", – подчеркнул Серик Егизбаев.
Депутат заявил, что в действующие программы, направленные на развитие животноводства, необходимо внедрить механизмы и требования, стимулирующие фермеров к породному преобразованию стада.
"Предлагаем пересмотреть механизм расчета стоимости скота при утверждении цен в рамках государственных программ, разработать специальную программу по массовому породному преобразованию скота с привлечением потенциала организации "Асыл Түлік", предусмотрев в ней модернизацию технологий искусственного осеменения. Также необходимо автоматизировать процесс присвоения статуса и выдачи племенных свидетельств на племенной скот (продукцию) путем цифровизации, а также законодательно пересмотреть деятельность республиканских палат, направив их работу на повышение продуктивности товарных хозяйств", – заявил депутат.
Он также предлагает законодательно закрепить статус племенных репродукторов как самостоятельных субъектов отрасли и координировать их деятельность с научными институтами для оптимизации селекционной работы с целью повышения генетического потенциала поголовья.
13 октября 2026 года сообщалось, что в Казахстане коров стало больше, а молока почти не прибавилось. Что происходит в животноводстве, можно прочитать здесь.