#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Экономика и бизнес

Как в Казахстане сделать животноводство выгодным, рассказал депутат

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 15:04 Фото: primeminister.kz
Депутат Серик Егизбаев на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказал, что нужно сделать Министерству сельского хозяйства (МСХ), чтобы фермерам было выгодно заниматься разведением скота, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Егизбаев отметил, что в Комплексном плане развития животноводства на 2026-2030 годы предусматривается увеличение поголовья крупного рогатого скота (КРС) с текущих 8,2 млн до 12 млн голов.

"На начало года численность племенного КРС составила 994 тыс. голов, или 12% от общего поголовья. Несмотря на ежегодное выделение государством значительных средств, за последние пять лет доля племенного крупного рогатого скота остается на этом же уровне – 12%", – сообщил он.

В пример он привел ситуацию с программой "Жайлау" в области Улытау, на которую было выделено 3,4 млрд тенге.

"На сегодняшний день одобрено шесть проектов на общую сумму 2 млрд тенге. Однако эти проекты могут остаться нереализованными. Главная проблема – разница между расчетной стоимостью племенного скота, заложенной в программе, и его фактической рыночной ценой. Поскольку племенные хозяйства не заинтересованы продавать имеющийся излишек скота ниже рыночной цены, фермеры вынуждены искать дополнительные средства и покрывать эту разницу из собственного кармана. В результате, хотя фермеру и одобряют кредит на покупку определенного количества голов, выделенных средств оказывается недостаточно для приобретения аналогичного объема скота по реальным рыночным ценам. Аналогичная проблема наблюдается и в программах "Игилик" и "Береке", – подчеркнул Серик Егизбаев.

Депутат заявил, что в действующие программы, направленные на развитие животноводства, необходимо внедрить механизмы и требования, стимулирующие фермеров к породному преобразованию стада.

"Предлагаем пересмотреть механизм расчета стоимости скота при утверждении цен в рамках государственных программ, разработать специальную программу по массовому породному преобразованию скота с привлечением потенциала организации "Асыл Түлік", предусмотрев в ней модернизацию технологий искусственного осеменения. Также необходимо автоматизировать процесс присвоения статуса и выдачи племенных свидетельств на племенной скот (продукцию) путем цифровизации, а также законодательно пересмотреть деятельность республиканских палат, направив их работу на повышение продуктивности товарных хозяйств", – заявил депутат.

Он также предлагает законодательно закрепить статус племенных репродукторов как самостоятельных субъектов отрасли и координировать их деятельность с научными институтами для оптимизации селекционной работы с целью повышения генетического потенциала поголовья.

13 октября 2026 года сообщалось, что в Казахстане коров стало больше, а молока почти не прибавилось. Что происходит в животноводстве, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
малая авиация, перелеты, Мажилис РК
15:33, 18 марта 2026
Разработать госпрограмму развития малой авиации в Казахстане предлагает депутат
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
14:49, Сегодня
Трагические случаи продолжают происходить: депутат о бытовом насилии в Казахстане
Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот
11:14, 11 декабря 2024
Повысить уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане предлагает депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы на Almaty Open 2026
14:49, Сегодня
Зангар Нурланулы не сумел выйти во второй круг одиночного разряда Almaty Open
Кирилл Панюков в игре за &quot;Барыс&quot;
14:44, Сегодня
Кирилл Панюков оказался не нужен другим клубам КХЛ и продолжит карьеру в "Номаде"
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Сегодня
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Сегодня
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: