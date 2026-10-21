Как в Казахстане сделать животноводство выгодным, рассказал депутат

Депутат Серик Егизбаев на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказал, что нужно сделать Министерству сельского хозяйства (МСХ), чтобы фермерам было выгодно заниматься разведением скота, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Егизбаев отметил, что в Комплексном плане развития животноводства на 2026-2030 годы предусматривается увеличение поголовья крупного рогатого скота (КРС) с текущих 8,2 млн до 12 млн голов.

"На начало года численность племенного КРС составила 994 тыс. голов, или 12% от общего поголовья. Несмотря на ежегодное выделение государством значительных средств, за последние пять лет доля племенного крупного рогатого скота остается на этом же уровне – 12%", – сообщил он.

В пример он привел ситуацию с программой "Жайлау" в области Улытау, на которую было выделено 3,4 млрд тенге.

"На сегодняшний день одобрено шесть проектов на общую сумму 2 млрд тенге. Однако эти проекты могут остаться нереализованными. Главная проблема – разница между расчетной стоимостью племенного скота, заложенной в программе, и его фактической рыночной ценой. Поскольку племенные хозяйства не заинтересованы продавать имеющийся излишек скота ниже рыночной цены, фермеры вынуждены искать дополнительные средства и покрывать эту разницу из собственного кармана. В результате, хотя фермеру и одобряют кредит на покупку определенного количества голов, выделенных средств оказывается недостаточно для приобретения аналогичного объема скота по реальным рыночным ценам. Аналогичная проблема наблюдается и в программах "Игилик" и "Береке", – подчеркнул Серик Егизбаев.

Депутат заявил, что в действующие программы, направленные на развитие животноводства, необходимо внедрить механизмы и требования, стимулирующие фермеров к породному преобразованию стада.

"Предлагаем пересмотреть механизм расчета стоимости скота при утверждении цен в рамках государственных программ, разработать специальную программу по массовому породному преобразованию скота с привлечением потенциала организации "Асыл Түлік", предусмотрев в ней модернизацию технологий искусственного осеменения. Также необходимо автоматизировать процесс присвоения статуса и выдачи племенных свидетельств на племенной скот (продукцию) путем цифровизации, а также законодательно пересмотреть деятельность республиканских палат, направив их работу на повышение продуктивности товарных хозяйств", – заявил депутат.

Он также предлагает законодательно закрепить статус племенных репродукторов как самостоятельных субъектов отрасли и координировать их деятельность с научными институтами для оптимизации селекционной работы с целью повышения генетического потенциала поголовья.

13 октября 2026 года сообщалось, что в Казахстане коров стало больше, а молока почти не прибавилось. Что происходит в животноводстве, можно прочитать здесь.