Коров стало больше, а молока почти не прибавилось: что происходит в животноводстве Казахстана

С начала 2026 года физический объем продукции животноводства увеличился на 3,5%. Однако свежая статистика показывает, что внутри отрасли темпы сильно различаются, сообщает Zakon.kz.

Стадо в большом плюсе, отдача скромнее

К началу октября в стране насчитывалось 8,78 млн голов крупного рогатого скота – на 3,4% больше, чем год назад. Особенно быстро росло число коров: их стало 4,77 млн, прибавка составила 5,2%, – следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК.

С молоком такой динамики не вышло. За январь – сентябрь в стране произвели 3,04 млн тонн – на 2,1% больше, чем годом ранее.

Но средний надой на одну дойную корову по стране в целом – с учетом сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, ИП и личных подворий – вырос только на 1%.

Правда, в сельхозформированиях, то есть без учета личных хозяйств населения, надой увеличился на 2,7% к январю – сентябрю 2025 года.

И все же производство молока держится у нас на частных хозяйствах. С начала года хозяйства выдали 1,86 млн тонн молока – 61,3% всего объема в стране. На сельхозформирования пришлось значительно меньше – 1,18 млн тонн.

При этом самих коров больше именно в организованном секторе. На 1 октября там содержалось 2,56 млн голов, или 53,6% общего поголовья, тогда как в хозяйствах населения – 2,21 млн, или 46,4%.

С мясом картина спокойнее. В январе – сентябре на убой было реализовано 1,43 млн тонн скота и птицы в живом весе – на 3,9% больше, чем год назад. В убойном весе объем достиг 846,5 тыс. тонн, увеличившись на 3,7%.

При этом сильнее всего за год увеличилось поголовье свиней – на 10,2%, до 534,8 тыс. голов. Лошадей стало больше на 7,3% – до 4,79 млн голов, верблюдов – на 4%, до 311,6 тыс., овец – на 2,5%, до 20,84 млн. Поголовье коз выросло всего на 0,5% – до 1,77 млн голов.

Кто нарастил рога и копыта?

Больше всего КРС по-прежнему содержится в Туркестанской области – 1,17 млн голов. Следом идут ЗКО с 1,09 млн и область Абай, где поголовье приблизилось к 869 тысячам.

Вместе на эти три региона приходится более трети всего крупного рогатого скота страны.

Интересно, что самый высокий рост в процентах показала Мангистауская область – 14,1%. Однако здесь эффект низкой базы: общее поголовье в регионе составляет всего 23,6 тыс. голов, поэтому фактическая прибавка не дотянула и до 3 тыс.

Есть и обратные примеры. В области Жетысу поголовье КРС за год уменьшилось сразу на 30,7 тыс. голов, или на 5,3%. В Алматинской области животных стало меньше примерно на 10 тыс., в ВКО – почти на 9 тыс.

Без новых кур, но с новыми яйцами

Численность птицы за год практически не изменилась – рост составил всего 0,4%, до 49,25 млн голов. Зато здесь налицо рост продуктивности: за январь – сентябрь птицеводы получили 3,66 млрд штук – это на 7,4% больше, чем год назад.

Здесь существенную роль сыграла продуктивность: средний выход яиц на одну курицу-несушку вырос на 3,8%, а в сельхозформированиях – на 4,5%. Именно предприятия дают львиную долю выпуска – 3,06 млрд яиц, или 83,5% общереспубликанского объема.

Особенно резко производство выросло у индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств – сразу на 63,5%. Правда, на них пока приходится лишь около 1,3% всех произведенных яиц. У населения выпуск практически не изменился – плюс 0,1%.

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