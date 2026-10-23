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Экономика и бизнес

В "КазМунайГазе" сравнили роль нефтепроводов КТК и БТД для Казахстана

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 13:47 Фото: cpc.ru
Председатель АО "КазМунайГаз" Асхат Хасенов 23 октября 2026 года в кулуарах форума Media Energy Talks озвучил планы по транспортировке нефти посредством магистрального нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что главная задача компании – увеличивать объемы поставок.

"Мы над этим постоянно работаем. Ежегодно идет увеличение данного маршрута. Интерес большой, там ведь не только "КазМунайГаз", это касается всех добывающих компаний. Поэтому там всегда стоит экономический вопрос. Это направление является перспективным для нас. Но оно не является альтернативой КТК, даже объемы несопоставимы. Поэтому КТК остается для нас главным экспортным маршрутом", – подчеркнул Хасенов.

Также он назвал ожидаемые объемы поставок в 2026 году через нефтепровод "Баку – Тбилиси – Джейхан".

"В этом году перед нами стоит задача поставить 1,7 млн тонн. На следующий год мы хотим наращивать, сейчас ведем переговоры, на какой именно объем", – добавил глава "КазМунайГаза".

Ранее мы писали, что казахстанская нефть взлетела до 131 доллара за баррель.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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