Государство оказывает существенную поддержку развитию животноводства. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства 20 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что объемы кредитования предпринимателей, занимающихся этим традиционным видом хозяйственной деятельности, за последние годы ощутимо выросли.

"Основное внимание уделяется закупке племенного скота. Например, с прошлого года была запущена 71 товарно-молочная ферма, построены 33 откормочные площадки. Теперь нужно создать благоприятные условия для стабильной и эффективной работы этих предприятий. Следует обеспечить фермерские хозяйства высококачественными кормами. Также предстоит решить вопрос сбыта готовой продукции. Отдельное внимание нужно уделить возрождению пастбищ и увеличению объема пахотных земель. Важно, чтобы фермерские хозяйства имели доступ к источникам воды". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в соответствии с резолюцией Всемирной организации здоровья (ВОЗ) животных Казахстан получил статус страны, свободной от ящура.

"Это решение открывает нам новые возможности для наращивания экспортных поставок мясной и иной животноводческой продукции на внешние рынки, которые следует эффективно использовать. Требуется модернизировать систему учета поголовья скота и повысить качество лабораторной диагностики. Правительство должно устранить барьеры, препятствующие экспорту продукции". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства и обратился к фермерам и земледельцам. Также президент поднял вопрос о программе "Ауыл аманаты" и высказался о необходимости развития агрострахования.