Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова. Об этом 23 ноября 2026 года стало известно из информации, опубликованной на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, президенту был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за 10 месяцев текущего года.

Как сообщил Асхат Хасенов, капитализация "КазМунайГаза" на сегодняшний день составляет 22 трлн тенге. Финансовая устойчивость остается стабильной и позволяет реализовать масштабные инвестиционные проекты на общую сумму 16,7 трлн тенге.

Глава государства был проинформирован, что компанией принята программа геологоразведочных работ на 2026-2030 годы. В рамках реализации 23 проектов предусматриваются масштабная сейсморазведка в объеме 60 000 погонных км и бурение 26 поисково-разведочных скважин с общим геологическим ресурсным потенциалом 4,7 млрд тонн условного топлива.

Вместе с тем "КазМунайГаз" проводит постоянную доразведку на действующих добывающих активах. Введены в промышленную разработку месторождения Карасор Западный в Атырауской области и Прибрежная зона Каражанбаса в Мангистауской области.

Президенту доложили о внедрении "цифровых двойников" на месторождениях с использованием искусственного интеллекта.

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" рассказал об инвестиционных проектах по наращиванию объемов производства товарного газа в краткосрочном периоде с 2,6 млрд до 4,5 млрд куб. м. Ведется строительство газовых объектов в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Продолжается работа по развитию дополнительных экспортных маршрутов. На отечественных НПЗ за отчетный период переработано 14,9 млн тонн нефти. По итогам текущего года рост производства светлых нефтепродуктов составит 800 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Продолжается работа по расширению Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн и Павлодарского НХЗ с 6 млн до 9 млн тонн в год.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен ход реализации крупных нефтегазохимических проектов в Атырауской области по производству полиэтилена и строительству газосепарационного комплекса.

Отдельное внимание было уделено реализации социальных проектов в регионах страны. В рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" с начала года сотрудники "КазМунайГаза" высадили 386 тыс. деревьев.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную работу по реализации геологоразведочных и инвестиционных проектов.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев создал экспертную группу по вопросам стратегического развития. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом, опубликовали на сайте Акорды.