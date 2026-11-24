Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин во время заседания правительства 24 ноября 2026 года рассказал о проблеме повреждения сетей строительными и другими компаниями, передает корреспондент Zakon.kz.

Мусин отметил, что с начала года сторонние организации повредили сети компании 459 раз, общее время простоя составило 80 дней. По его словам, с такой проблемой сталкиваются и другие операторы.

"В этом году в области Жетысу при проведении земляных работ экскаватор частной компании повредил наш магистральный кабель. Авария затронула более 15 тыс. абонентов. Последствия вышли за пределы области, снижение интернет-трафика было зафиксировано даже в Семее и Павлодаре. Восстановление связи заняло более четырех часов", – добавил он.

Между тем, по его словам, предельный размер штрафа за порчу сетей связи сегодня составляет 120 МРП, или 519 тысяч тенге.

"Сегодня связь – такая же базовая потребность граждан, как и электричество, вода или тепло. Однако она пока не имеет аналогичного правового статуса. Предлагаем поэтапно закрепить в законодательстве статус связи как базовой инфраструктурной услуги и ужесточить ответственность за повреждение линий связи", – предложил Мусин.

Премьер-министр Олжас Бектенов это предложение поддержал.

"Усиление ответственности я поддерживаю. Жасан Хасенович (Мадиев – заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. – Прим. ред.), необходимое решение внесите", – отметил он.

Жаслан Мадиев сообщил, что предложение проходит согласование с государственными органами.

"Мы все их поддерживаем, поэтому дополнительно доложим, когда будем в парламенте", – заверил министр.

Ранее Мадиев рассказал, какая технология мобильной связи уйдет в прошлое к концу 2027 года.