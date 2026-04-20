Общество

ИИ заменяет часть работников: в Казахстане оценили риски безработицы

Фото: freepik
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин 20 апреля 2026 года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказал о внедрении искусственного интеллекта, его влиянии на занятость и рисках структурной безработицы, передает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос о сокращении штата из-за внедрения ИИ Мусин ответил, что, как цифровая компания, они не могут не использовать такие технологии.

"Мы сами продаем ИИ и не можем его у себя не применять. Поэтому у нас есть стратегия применения ИИ на три года. Я сейчас конкретно не могу сказать, но вижу, что он может заменять человека в определенных работах – например, оператора колл-центра. Мы сейчас проводим работу, где робот вместе с 230 сотрудниками – операторами колл-центра – будет заменять больше половины, и это произойдет уже в этом году. И таких направлений – по юристам, кадровикам, бухгалтерам – у нас везде создаются ИИ-агенты", – дополнил он.

По его словам, несмотря на социальные вопросы, связанные с внедрением технологий, для сохранения конкурентоспособности компания в любом случае вынуждена использовать искусственный интеллект.

Председатель общественного совета АО "Самрук-Қазына" отметил, что сокращения, вызванные снижением эффективности деятельности персонала, могут привести к социальному напряжению и в таком случае являются чувствительной мерой.

"Если вести речь о том, что использование ИИ ведет к структурной безработице, то она в любом случае будет возникать там, где масштабно использовался ручной труд. Автоматизация этих процессов, безусловно, будет приводить к структурной безработице. Однако развитие компании будет формировать спрос на других специалистов. ИИ вызывает именно структурную безработицу, связанную с высвобождением малоквалифицированного, рутинного труда, тогда как требуются кадры иного качества. Поэтому какой-либо существенной проблемы здесь нет", – сказал он.

Ранее председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин рассказал, как планируется бороться с телефонным мошенничеством.

Екатерина Елисеева
