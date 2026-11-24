Представители трех сотовых операторов на брифинге в правительстве 24 ноября 2026 года прокомментировали вопрос о своих тарифах, передает корреспондент Zakon.kz.

СЕО Beeline Джаббор Каюмов сообщил, что повышение предполагается на уровне инфляции и не выше.

"Это не будет происходить для всех абонентов сразу – будет происходить поэтапно, на разных тарифах... На сколько? В Beeline предполагается повышение в среднем на 10% в этом году", – сказал он.

Такие же планы есть и у других операторов.

"Мы тоже будем корректировать цены в зависимости от инвестиционной нашей активности. Изменения стоимости электроэнергии, расходы на оборудование тоже растут, и, конечно, будем корректировать стоимость тарифных планов в соответствии с рынком. В пределах 10-12% в среднем", – добавил глава АО "Кселл" Аскар Жамбакин.

Глава "Мобайл Телеком-Сервис" Александр Бабичев сообщил, что "ожидается корректировка в следующем году в районе 10%, но не более 15%, в зависимости от тарифного плана".

Ранее заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев рассказал, сколько казахстанцы платят за мобильный интернет по сравнению с другими странами.