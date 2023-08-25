Нацбанк понизил ставку: уменьшатся ли проценты по кредитам и депозитам

Национальный банк РК впервые за несколько лет понизил ключевую ставку. Насколько оправдано это решение при текущей инфляции и стоит ли казахстанцам ждать снижения ставок по кредитам и депозитам, выяснял Zakon.kz.

По данным Нацбанка РК, базовая ставка была снижена с 16,75% до 16,5%. Это решение принято "на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции".

Экспертное мнение: снизятся ли вслед за базовой ставкой ставки вознаграждения по кредитам и депозитам

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев полагает, что банки навряд ли изменят ставки по кредитам, а если это и произойдет, то снижение будет незначительным.

"Снижение базовой ставки на 0,25 пункта несильно отразится на ставках по кредиту. Учитывая уровень инфляции, можно предположить, что банки на снижение кредитных ставок не пойдут. Может быть, произойдет некоторое снижение на те же 0,25. Но если ваша ставка по кредиту была 22%, а станет 21,75%, насколько это будет существенно?" Арман Бейсембаев

Эксперт также предположил, что банки, вероятнее всего, пересмотрят ставки по депозитам в сторону снижения. И не исключено, что депозиты "подешевеют" не на 0,25%, а скорее на 0,5%, или даже 1%.

Экономист Марат Абдурахманов полагает, что банки снизят ставки незначительно, но это не окажет сильного воздействия на рынки.

"Нацбанк должен увидеть снижение монетарной инфляции на 0,05% за следующий квартал, и тогда решения о снижении базовой ставки до уровня 9% будут обоснованы. Проблема в накоплении долгов и снижении производства сейчас является неразрешимой задачей для Нацбанка. Существующими подходами Нацбанк их не решит, это понимают все. Вот оттуда и девальвационные ожидания". Марат Абдурахманов

Отметим, что сегодня, 25 августа, доллар несколько снизился по итогам дневных торгов на KASE до 460,17 тенге. Курс покупки/продажи в обменниках города Алматы составляет 459-463 тенге за доллар.

Насколько верно решение о снижении ставки?

Экономист Марат Абдурахманов считает, что решение о снижении было оправданным. Более того, по его мнению, ставку нужно снижать до уровня половины от средней рентабельности производства в стране. По данным Бюро национальной статистики, уровень рентабельности (убыточности) производства в первом квартале 2023 года составлял 24,8%.

Добавим, что по заявлению Нацбанка, снижение базовой ставки может продолжиться при дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части.

Арман Бейсембаев говорит, что все основания для понижения базовой ставки у регулятора были.

"Текущие темпы инфляции уже ниже базовой ставки. Национальный банк таргетирует инфляцию, и одна из задач Нацбанка – если он решает сдержать инфляцию, то он поддерживает реальную ставку в положительной зоне. Грубо говоря, мы имеем процентную ставку в 16%, если при этом инфляция 13%, то у вас реальная ставка в положительной зоне +3%. Реальная ставка – это номинальная ставка минус инфляция. Поскольку сейчас у нас инфляция упала до 14%, а базовая ставка была 16,75%, есть основания для некоторого снижения базовой ставки. Она по-прежнему является сдерживающей, но есть основания начинать понижать процентную ставку следом за инфляцией". Арман Бейсембаев

Финансовый аналитик считает, что если темпы инфляции год к году покажут снижение, то на следующем заседании ничего не помешает Нацбанку снизить процентную ставку еще хотя бы на 0,25%. Для поддержания экономического роста и деловой активности регулятор мог бы понизить ставку сильнее, скажем, не на 0,25, а на 0,50 пункта, уверен финансист.

"В идеале, конечно, можно было бы ставку снизить на 1%. Но пока что Нацбанк действует очень осторожно, и в этом его упрекать нельзя". Арман Бейсембаев

Эксперт пояснил, что Нацбанк придерживается сдерживающей политики по отношению к инфляции, именно поэтому разница между инфляцией и базовой ставкой сохраняется в пределах 2-3%. Аналитик не исключает, что в случае, если по итогам августа инфляция снизится до 13%, у Нацбанка, вероятно, будет возможность снизить ставку до 15%, чтобы сохранить разрыв между инфляцией и базовой ставкой в пределах 2%.

Ранее эксперты рассказали Zakon.kz о преимуществах снижения базовой ставки и ее влиянии на экономику.