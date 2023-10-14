Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 858,0 $; изменения за 24 часа: +0,16%.

Ethereum (ETH): 1 546,56 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 205,70 $; изменения за 24 часа: +0,10%.

USD Coin (USDC): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,058829 $; изменения за 24 часа: +0,64%.

Cardano (ADA): 0,2462 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

По состоянию на 14 октября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 476,98 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.