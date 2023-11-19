Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 36 536,4 $; изменения за 24 часа: +0,11%.

Ethereum (ETH): 1.955,74 $; изменения за 24 часа: +0,57%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 243 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

USD Coin (USDC): 0,9992 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,078251 $; изменения за 24 часа: -7,10%.

Cardano (ADA): 0,3738 $; изменения за 24 часа: +3,76%.

По состоянию на 19 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 462.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.