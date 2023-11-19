Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 36 536,4 $; изменения за 24 часа: +0,11%.
Ethereum (ETH): 1.955,74 $; изменения за 24 часа: +0,57%.
Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
BNB (BNB): 243 $; изменения за 24 часа: -0,16%.
USD Coin (USDC): 0,9992 $; изменения за 24 часа: -0,05%.
Dogecoin (DOGE): 0,078251 $; изменения за 24 часа: -7,10%.
Cardano (ADA): 0,3738 $; изменения за 24 часа: +3,76%.
По состоянию на 19 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 462.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.