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Цены на криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 39 507 $; изменения за 24 часа: +1,94%.

Ethereum (ETH): 2 160,34 $; изменения за 24 часа: +2,84%.

Tether (USDT): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,08%.

BNB (BNB): 228,10 $; изменения за 24 часа: +0,40%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Dogecoin (DOGE): 0,084650 $; изменения за 24 часа: +1,04%.

Cardano (ADA): 0,3928 $; изменения за 24 часа: +1,14%.

По состоянию на 3 декабря 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.15 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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