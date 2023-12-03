Цены на криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 39 507 $; изменения за 24 часа: +1,94%.
Ethereum (ETH): 2 160,34 $; изменения за 24 часа: +2,84%.
Tether (USDT): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,08%.
BNB (BNB): 228,10 $; изменения за 24 часа: +0,40%.
USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: +0,07%.
Dogecoin (DOGE): 0,084650 $; изменения за 24 часа: +1,04%.
Cardano (ADA): 0,3928 $; изменения за 24 часа: +1,14%.
По состоянию на 3 декабря 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.15 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.