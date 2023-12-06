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Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана (НБК) 6 декабря 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты из серии "Портреты на банкнотах" с изображениями выдающихся исторических личностей – аль-Фараби, Курмангазы и Суюнбая, сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке подробнее рассказали о коллекционных монетах из серии "Портреты на банкнотах":

"Новые монеты посвящены портретным изображениям первой серии банкнот национальной валюты Республики Казахстан образца 1993 года. На них были изображены выдающиеся исторические личности – ученый аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, кюйши Курмангазы, ученый и этнограф Шокан Уалиханов, поэт и философ Абай, а также казахские ханы Абулхаир и Абылай".

В 2011-2013 годах в обращение были выпущены коллекционные золотые монеты с изображениями аль-Фараби, Курмангазы и Суюнбая.

"Учитывая пожелания коллекционеров и населения, серия дополняется монетами из серебра и из сплава нейзильбер".Пресс-служба Нацбанка РК

Монеты изготовлены:

  • из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2000 штук каждая;
  • из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 (пятьдесят тысяч) штук каждая.

Изображение серебряных монет

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Фото: nationalbank.kz

Изображение монет из нейзильбера

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Фото: nationalbank.kz

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Их реализация будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 8 декабря 2023 года.

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