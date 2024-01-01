Цены на популярные криптовалюты
Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 42 758,3 $; изменения за 24 часа: +0,23%.
Ethereum (ETH): 2 304,78 $; изменения за 24 часа: -0,19%.
Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 310,20 $; изменения за 24 часа: -2,39%.
USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,090115 $; изменения за 24 часа: -0,48%.
Cardano (ADA): 0,6035 $; изменения за 24 часа: -0,53%.
По состоянию на 1 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 454.56 тенге.
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