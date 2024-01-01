Цены на популярные криптовалюты

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 42 758,3 $; изменения за 24 часа: +0,23%.

Ethereum (ETH): 2 304,78 $; изменения за 24 часа: -0,19%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 310,20 $; изменения за 24 часа: -2,39%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,090115 $; изменения за 24 часа: -0,48%.

Cardano (ADA): 0,6035 $; изменения за 24 часа: -0,53%.

По состоянию на 1 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 454.56 тенге.