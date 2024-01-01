Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты

криптовалюта Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 42 758,3 $; изменения за 24 часа: +0,23%.

Ethereum (ETH): 2 304,78 $; изменения за 24 часа: -0,19%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 310,20 $; изменения за 24 часа: -2,39%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,090115 $; изменения за 24 часа: -0,48%.

Cardano (ADA): 0,6035 $; изменения за 24 часа: -0,53%.

По состоянию на 1 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 454.56 тенге.

Читайте также

Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 31 декабря
фондовый рынок, акции, обзор
Индекс KASE завершил последнюю неделю уходящего года на позитивной ноте
Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нумерология: тайны числа рождения
Нумерология: тайны числа рождения
Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
выступление
Гимн Казахстана исполнил в Акорде Димаш Кудайберген
президент РК
Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: