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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоины Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 42 811,3 $; изменения за 24 часа: +0,23%.

Ethereum (ETH): 2 538,76 $; изменения за 24 часа: -0,22%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 303,59 $; изменения за 24 часа: +1,60%.

USD Coin (USDC): 1,0002 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,082825 $; изменения за 24 часа: +3,44%.

Cardano (ADA): 0,5438 $; изменения за 24 часа: -0,80%.

По состоянию на 14 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.33 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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