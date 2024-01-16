Противоречия всеобщего декларирования: борьба с теневой экономикой или всеобъемлющий контроль

В казахстанском обществе в последнее время бурно обсуждается тема по всеобщему декларированию. Zakon.kz выяснял: чем является всеобщее декларирование – борьбой с теневой экономикой или тотальным контролем, в чем трудность реализации этого мероприятия, и каков его положительный эффект.

В Казахстане с января этого года начал действовать III этап всеобщего декларирования. В срок не позднее 15 сентября, руководители, учредители юрлиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, должны будут до 15 сентября сдать Декларацию об активах и обязательствах.

Вместе с тем, длительность процесса всеобщего декларирования объясняется сложностью осуществления данного мероприятия, когда есть как объективные, так и субъективные препятствия.

Противоречивые вопросы

Основной причиной является сложившаяся экономическая система, это с объективной стороны, а со стороны субъективной – наличие определенной части населения, которым экономически выгодно отсутствие полного контроля со стороны государства, что в свою очередь порождает, во-первых, теневую экономику, а, во-вторых – коррупцию.

Чтобы это пояснить, необходимо раскрыть некоторые исторические события, послужившие основой для появления этих негативных явлений.

Во-первых, прежде всего, следует отметить, что Республика Казахстан – это молодое государство, образованное в 1991 году. При определении курса развития экономики была выбрана рыночная экономика с утверждением частной собственности в основе. Страна закрепила это положение Конституцией, где в ст.6 сказано, что "в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность".

Таким образом, в основе развития экономики и общества страны закладывается частная собственность, а значит, устанавливается приоритет частных интересов, который заключается в том, что на рынке каждый действует, преследуя цель в удовлетворении собственных потребностей. Следовательно, основным целевым ориентиром для каждого становится его личное благосостояние.

Во-вторых, государство, согласно выбранного курса по построению рыночной экономики, постепенно выходит из нее, участвуя лишь в форме регулятора и используя для этого законотворчество, а также различные институты и механизмы. Поэтому в стране были проведены разгосударствление и приватизация, последняя продолжается и поныне. Но также государственный сектор, названный квазигосударственным, все еще преобладает в экономике страны.

Кратко резюмируя исторические события происходившие в Казахстане, можно отметить, что в стране в первые десятилетия была предоставлена некоторая свобода действий для населения, это вдохновляло предпринимательство. Стали появляться малые и микро предприятия. Основным источником доходов государства рыночной экономики являются налоги. Поэтому, еще в начале 90-х годов прошлого века в Казахстане была сформирована система налогообложения, которая вполне лояльна к налогоплательщикам.

Но, с другой стороны, отсутствие полного контроля за объектами налогообложения привело к появлению некоторых проблем. Главными из которых стали – теневая экономика и коррупция.

Теневая или ненаблюдаемая экономика

Масштабы теневой экономики настолько значительны, что не позволяют государству полноценно выполнять свои функции из-за неполного поступления налогов. Чтобы это исправить государство постоянно занимается выявлением той части экономики, которая не участвует в качестве налогооблагаемого объекта. Ярким примером такой работы выступает так называемая ненаблюдаемая экономика.

Данные Бюро нацстатистики показывают, что масштабы той экономики еще в 2020 году составляли более 20% ВВП страны. Впрочем в последующие годы наблюдается тенденция к снижению.

Наибольшие доли ненаблюдаемой экономики можно увидеть в г.Алматы (4,03%), г.Астана (1,96%), Атырауской области (1,48%) областях, наименьшие – в Абай (0,44%), Жетісу (0,44%), Ұлытау (0,19%) областях.

В этой связи правительство постоянно предпринимает различные способы борьбы с теневой экономикой. Так, например, был недавно принят "…Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономики на 2023-2025 годы …".

Что меняет коррупционную картину

Что касается показателей коррупции, то согласно "Национальному докладу о противодействии коррупции" в 2022 году всеми правоохранительными и специальными госорганами зарегистрировано 1 724 коррупционных преступлений (2021 год – 1 557).

Здесь данные Бюро нацстатистики показывают довольно высокие значения коррупционной преступности – 1724 случая в 2022 году, и это, несмотря на уменьшение на 600 фактов за 5-летний период. Предполагается, что всеобщее декларирование всего населения РК в разы изменило бы картину с коррупционной преступностью (с динамикой к сокращению) и стала бы сдерживающим фактором для государственных служащих.

Пока же наиболее распространенные коррупционные преступления, отмеченные в докладе, выглядят следующим образом:

дача взятки – 68 в 2021 году, 49 в 2022 году;

получение взятки – 49 в 2021 году, 46 в 2022 году;

мошенничество – 60 в 2021 году, 11 в 2022 году;

злоупотребление должностными полномочиями – 23 в 2021 году, 10 в 2022 году;

присвоение или растрата вверенного чужого имущества – 16 в 2021 году, 7 в 2022 году.

Агентство РК по противодействию коррупции в национальном докладе за 2022 год показывает, что основными видами коррупционных преступлений являются дача и получение взятки, т.е. такие действия, в результате которых возникает незаконный доход.

А наличие всеобщего декларирования всего населения РК сделало бы проблематичным легализацию взятки, что являлось бы существенным барьером для подобных преступлений, и вело к их сокращению. В частности в докладе Агентства РК сообщается, что за совершение коррупционных преступлений в Республике Казахстан в 2022 году было осуждено 725 лиц (892 в 2021 году).

Стоит отметить, что в развитых странах всеобщее декларирование давно является одним из действенных способов борьбы с коррупцией и теневой экономикой. В Казахстане после многих обсуждений в 2010 году принимается постановление правительства от 23 сентября 2010 года № 975 "О Концепции перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами РК и лицами, имеющими вид на жительство, и утверждении Плана мероприятий по переходу к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами РК и лицами, имеющими вид на жительство".

Данное постановление определяет необходимость перехода на всеобщее декларирование "…создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями...".

Для кого-то борьба с коррупцией, а для кого-то всеобъемлющий контроль

Несмотря на то, что постановление правительства было принято в 2010 году, первый этап всеобщего декларирования физических лиц с целью борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями стартовал лишь 1 января 2021 года. Получается, осуществление всеобщего декларирования затянулось на годы, и в первую очередь из-за противоречий, которые являются неотделимой частью рыночной экономики.

Появляется конкурентная борьба, когда все являются друг другу конкурентами и поэтому действия и стремления каждого носят скрытный характер, так как возникает конфликт интересов. При этом все стремятся не афишировать ресурсы, которыми субъект экономики располагает, что в свою очередь находит свое отражение во вполне знакомом всем специальном выражении – "коммерческая тайна". И это вроде бы понятно, граждане мало кому доверяют, в том числе и государству.

Очевидно, что установление какого-либо всеобъемлющего контроля за активами и доходами со стороны государства мало кого обрадует. Тогда как отсутствие контроля дает свободу действий. А при возможности скрыть активы и доходы, воспользовавшись несовершенством законодательства, индивиды будут использовать эту возможность, и поступать именно так в соответствии с собственными интересами.

Действия по сокрытию доходов от налогообложения будут незаконными с точки зрения права, но с позиции экономических интересов по улучшению своего благополучия вполне согласуются с устремлениями хозяйствующих субъектов. То есть интересы индивида диктуют действовать для повышения личного благосостояния, и потому правовые законы, обязывающие его платить налоги, представляются чем-то неразумным, тем более выявленные факты коррупции и наличие теневой экономики убеждают каждого в правильности его решений. И действует правило: "своя рубашка ближе к телу, а с государства не убудет".

Возникает противоречие, выраженное в столкновении общественных и частных интересов. С одной стороны общество, выразителем интересов которого в данном случае выступает государство, стремится преодолеть сопротивление частных лиц и поставить общественный интерес выше частного в вопросе борьбы с теневой экономикой и коррупцией.

Для этого государство, используя свое право на принуждение, во-первых, с помощью первой декларации (форма 250) проводит учет активов и доходов всех жителей страны, и таким образом устанавливается, чем каждый обладает. А во-вторых, государство устанавливает контроль над движением активов и доходов граждан Республики Казахстан, действия которых должны корреспондироваться с правилом "расходы соответствуют доходам", а превышение расходов над доходами служит основанием для появления объекта налогообложения. Таким образом, исчезает базис для теневой экономики и коррупции.

Но одномоментно появляется резонный вопрос: возможны ли какие-либо схемы, которые позволяют скрыть активы и доходы, и в тоже время избежать, при обнаружении их государством, ответственности и уплаты ИПН? Впрочем, в настоящее время сложно что-либо предполагать, поскольку практики еще нет, которая собственно и является определяющим критерием истины. Однако на следящий вопрос о рисках декларирования вполне можно найти ответ.

Риски декларантов

В отношении рисков, которые могут возникнуть у декларантов, следует отметить, что государство в ходе декларирования становится обладателем данных обо всех активах и доходах физических лиц страны. Это в свою очередь, как было отмечено выше, противоречит ст.6 Конституции РК, и в то же время может стать препятствием для многих, кто не в полной мере доверяет безопасности данных, находящихся в распоряжении у государства. Эти опасения имеют под собой основание по той причине, что государственную службу осуществляют те же люди, которые, как и все остальные, имеют право на ошибку.

Следует учитывать, что в условиях рыночных отношений, в основе предпринимательства лежит некоторый режим секретности планов и действий, что является ценностью. И поскольку декларироваться будут как активы, так и обязательства, то становится очевидным, что государство станет обладателем большого объема данных, которые представляют интерес для конкурентов и других заинтересованных лиц, и это не может беспокоить всех сдающих декларацию. Поэтому государству следует обеспечить сохранность данных таким образом, чтобы это повысило к нему степень доверия у населения.

Однако в целом идея всеобщего декларирования, безусловно, прогрессивная и несет как прозрачность отношений между государством и налогоплательщиком, так и исключает возможность процветания теневой экономики и коррупционных проявлений.

Таким образом прогнозируемый эффект от всеобщего декларирования, на наш взгляд, состоит в следующем: