Депутат Жубанов: Уходить от налогов в офшорах станет труднее

В Казахстане расширят возможности по поиску выводимых через офшоры денег, которые могли бы поступить в казну. Такие нормы содержатся в принятых в первом чтении поправках по вопросам трансфертного ценообразования, рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Адиль Жубанов, сообщает Zakon.kz.

- Адиль Орынбасарович, завтра Мажилис рассмотрит поправки по вопросам трансфертного ценообразования во втором чтении. В чем основная цель законопроекта?

- Этот законопроект имеет большую значимость для экономики страны. Основной его целью является улучшение законодательства в сфере трансфертного ценообразования. Это особо важно, учитывая, что львиная доля дохода государства идет от экспорта сырьевых товаров. Вдобавок предусматривается ряд мер, направленных на усиление контроля над незаконным выводом капитала из страны, на предотвращение потерь государственного дохода.

Фото: parlam.kz

- Государство возвращает контроль над сделками на товарных биржах, что это даст?

- Ситуация сегодня такова, что уполномоченный орган не знает количества налогоплательщиков, которые работают на бирже. Раньше такой контроль был. Но в 2019 году его убрали. Соответственно, налогоплательщики воспользовались ситуацией и ставили все это время те цены на экспорт, какие им были выгодны. Теперь же контроль возвращается, причем не только над экспортом, но и над импортом.

Напомню, что также Мажилисом был принят отдельный закон по возврату незаконных активов. Эти деньги же не мешками кто-то куда-то переправлял, правильно? Думаю, что основную долю средств удавалось выводить именно из-за несостоятельности действующего законодательства. При этом оно еще не отвечало международным стандартам ОЭСР. Нужно отметить, что эти факты говорят о том, что здесь рыночные инструменты не работают и нам есть куда развиваться. США, страны Запада уже давно прошли этот этап.

Конечно же, от таких действий бюджет недополучал налоги. После принятия же данных поправок все будут обязаны сдавать отчеты, экспорт станет прозрачным. Уполномоченные органы будут видеть всю ситуацию на бирже, отслеживать цены, и продавцы уже не смогут их искусственно занижать.

Например, в 2019 году до отмены контроля успели еще проверить одну или две компании, и выявили нарушений на миллиард тенге. Дело в том, что была осуществлена продажа товара ниже биржевой стоимости. Путем корректировки это доказали. И то это была не нефть, а зерно и газ. Здесь все складывается: цена за минусом затрат и отсюда уже определяются налоги.

Это, на мой взгляд, одно из самых концептуальных изменений, вносимых в действующее законодательство.

- В новой редакции закона есть норма, позволяющая компаниям выбирать метод определения рыночной цены. На что направлена эта мера?

- В действующем законопроекте существует иерархия определения рыночной цены. Не просто так взял и продал. Нет, они должны доказывать, почему именно по такой цене продают. Это как при экспорте, так и при импорте, когда что-то покупаем или продаем.

Допустим, условно говоря, у вас есть 100 млн долларов, открываете в офшоре свою компанию, которую никто не проверит, потому что офшоры данных не дают. Для того, чтобы законно вывести средства, вы должны заплатить от этих денег 20-30% КПН, ИПН и так далее. Но вы как бы покупаете за рубежом товар, реальная цена которого 1 млн долларов, а ставите сумму 30 млн долларов. То есть вы сами у себя покупаете какой-то товар, установку, цена которой в реальности 1 млн, а в офшоре осталось 29 млн долларов. На эту сумму налог вы не заплатили. Кстати, так многие делали в годы независимости. А это же огромные деньги. Сейчас говорят, что за эти годы выведено 200 млрд долларов. Но я считаю, что выведено намного больше.

Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что это изменение диапазона упрощает налогоплательщикам определение рыночной цены. До сих пор для определения, к примеру, по пункту №5 методом чистой прибыли, налогоплательщик должен был доказывать невозможность применения к этому товару первых четырех установленных методов. Для этого нужно приглашать специалистов, иметь определенные технологии. А сейчас будут выбирать первый пункт, докажут, что невозможно именно его применить, после этого они могут любой другой применять. Это экономия средств и времени.

- Для чего нужно расширять определения взаимосвязанных сторон участников сделки?

- Действительно, предлагается расширить понятие взаимосвязанных сторон участников сделки, возникающей при одном из следующих условий. Как я сказал, не все предприниматели хотят платить законные налоги. На примере того же бизнесмена, который открыл на Виргинских островах компанию, скажем, что на Лондонской бирже нефть стоит 100 долларов, а он себе же может продать по 20 долларов. Соответственно, Казахстану он заплатит налог только от 20 долларов. А дальше потом продает по нормальной биржевой цене.

Цель расширения определения взаимосвязанных сторон - выявить, когда налогоплательщики создают в офшорах искусственные посреднические структуры из своих собственных компаний. Обычно они открыты на них или на подставных людей. Схема такая: себе же открывают, себе же продают. На первый взгляд, вроде законно. Этого никто не запрещает, никем не контролируется. Нефть продал по 50 долларов, рыночная цена - 80 долларов, налог платит от 50 долларов, 30% от суммы осталось в офшоре. В офшоре объем налоговой нагрузки 0,1-0,5%. Представляете, сколько денег в офшорах остается?

Поэтому теперь у уполномоченного органа после введения этих поправок максимально увеличатся возможности находить подобные факты. Специалисты будут выяснять, не является ли случайно какой-то налогоплательщик собственной подставной компанией. Обращать внимание на то, сколько он сам себе продает товара. Если 50% - это уже вызовет вопросы. По законам рынка, если по логике, продавать нужно максимально дорого, а покупать - дешевле. В данном случае, для Казахстана, чтобы вывести свои деньги и меньше платить налоги, стараются задорого купить и задешево продать. А в офшорах они делают так, как я говорил, продают – задорого, покупают – задешево.

Поэтому за счет этого также планируется увеличить поступления в бюджет. Говоря о несоответствии международным стандартам ОЭСР, нужно отметить, что, конечно, сейчас мы не совсем рыночная страна. Подчеркну, что Казахстан только формируется под рынок. США, страны Запада уже давно прошли этот этап. А у нас до сих пор предприимчивые люди ищут пути, как обойти закон.

- Как изменятся требования к трехуровневой отчетности?

- Это касается только местной отчетности. Есть местная, основная, международная. Если до этого местную отчетность сдавали компании-налогоплательщики, которые имели соучредителем не резидента, то сейчас отчеты будут сдавать все налогоплательщики, которые осуществляют сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Независимо от того, кто их соучредители – казахстанцы или иностранцы.

Главное здесь, чтобы у уполномоченного органа была возможность все это контролировать, чтобы был нормальный штат из высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков. Вдруг им нужно будет выезжать за границу? А такое по любому будет. Наши крупные компании не хотят отдавать свое просто так, прячут. Поэтому надо находить, выяснять. На это нужны ресурсы. Я встречался с премьер-министром, президенту это говорили. Необходимы кадры, хорошая зарплата для них, материально-техническое оснащение.

- Каковы ваши ожидания от принятия поправок и как они скажутся на ценообразовании и поступлениях в бюджет?

- Это очень серьезные поправки для доходной части страны. Страновой эффект ожидается очень большой.

Сказать, что сильно отразится на цене товара, наверное, так нельзя говорить. Возможно, если предприниматель покажет вместо 1 млн, что он купил за 10-20 млн долларов, то это же затраты. А налоги – минус затраты, от оставшейся суммы оплачиваются налоги. Если экспорт и импорт будет контролироваться, то при импорте какое-то отражение будет.

Но по поступлениям в бюджет я ожидаю увеличения. В целом, рассчитываем, что уполномоченный орган через какой-то период придет в Мажилис и отчитается по итогам работы этих поправок.

Тогда мы увидим, увеличились ли поступления после принятия или нет, чтобы не было так, что шум – на рубль, а доход – копейка. Так что надеемся, что примерно через год подведем первые итоги.

Напомним, что в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования депутаты одобрили 13 декабря 2023 года.