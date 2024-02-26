Названа сумма пенсионных накоплений казахстанцев в ЕНПФ

В едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) 26 февраля 2024 года заявили, что пенсионные накопления казахстанцев превысили 18,1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Такие данные следуют из ключевых показателей ЕНПФ.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные накопления казахстанцев составили более 18,1 трлн тенге. За первый месяц 2024 года их прирост составил порядка 240,5 млрд тенге (1,3%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 3,3 трлн тенге (на 21,9%)", – говорится в сообщении.

Основная сумма пенсионных накоплений образована за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила более 17,5 трлн тенге (рост за год – 21,7%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила порядка 578,2 млрд тенге (рост за год – 26,9%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила более 5,5 млрд тенге (рост за год – 50,1%).

В фонде напомнили, что с 1 января 2024 года действующая накопительная система дополнена новой условно-накопительной компонентой – обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР).

Величина ОПВР рассчитывается от ежемесячного дохода каждого работника: с 1 января 2024 года в размере 1,5% с ежегодным увеличением до 5% в 2028 году. Выплаты за счет ОПВР начнут получать работники, которые выйдут на пенсию в 2038 году. Данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размер пенсий которых будет напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. За первый месяц 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 1,1 млрд тенге.

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По данным ЕНПФ, сумма пенсионных взносов за первый месяц 2024 года достигла 187,7 млрд тенге – это на 20% или на 31,7 млрд тенге выше показателя прошлого года. В общем объеме пенсионных взносов 93,7% составляют поступления в ЕНПФ за счет ОПВ (более 175,9 млрд тенге, рост за год – 20%). За счет ОППВ поступило более 10,3 млрд тенге (рост за год – 15%). Объем ДПВ составил 291 млн тенге (рост за год – 75%), ОПВР – более 1,1 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ с начала года, составил более 109,6 млрд тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 45,7 млрд тенге или на 72%.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 февраля 2024 года сложилось на уровне 12,3 млн единиц, в том числе по ОПВ – порядка 11,1 млн, ОППВ – около 646 тыс., ДПВ – 403,3 тыс. Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2024 года, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР и иных поступлениях, в соответствии с законодательством РК (УПС), составило более 269 тыс. единиц.

За первый месяц 2024 года ЕНПФ выплатил более 63,4 млрд тенге. Из них выплаты по возрасту составили 15,5 млрд тенге, единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в целях улучшения жилищных условий и лечения – более 28,6 млрд тенге, переводы в страховые организации – 10,8 млрд тенге, выплаты по наследству – 4,4 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 2,8 млрд тенге, выплаты на погребение – 966,9 млн тенге и выплаты по инвалидности – 280,4 млн тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 34 162 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. За этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 32 040 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

"Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов республики, размещена на сайте enpf.kz в разделе "Показатели", – уточнили в пресс-службе ЕНПФ.

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