Отмену займов до зарплаты обсудили в правительстве

Депутат Мажилиса Ержан Бейсембаев на пленарном заседании палаты 6 марта предложил исключить так называемые "кредиты до зарплаты", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Ержан Бейсембаев в ходе обсуждения поправок по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков предложил исключить займы до зарплаты.

"На сегодня так называемые кредиты до зарплаты очень популярны среди казахстанцев. Это очень опасно, именно здесь самые высокие ставки вознаграждения, иногда достигающие 1000%. Сейчас это предельно легкий способ получения беззалоговых займов. Эти деньги выдаются быстро и без учета доходов. Именно в этом сегменте как раз больше всего кредитуется наша молодежь, некоторые даже имеют несколько кредитов. Скажите, предусматривается ли законопроектом ужесточение требований к компаниям, которые выдают такие кредиты, и рассматривается ли вопрос об исключение вообще такого вида микрозаймов?" – задался он вопросом.

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова признала, что за последние два года в секторе быстрых кредитов сформировались очень большие риски.

"Проблемные займы и количество заемщиков растет. На сегодня в секторе онлайн-микрокредитов 220 тыс. человек имеют проблемные кредиты – это 80% от всех, кто кредитуется в микрокредитной сфере. Мы поддерживаем депутатов, их инициативу – краткосрочные кредиты МФО будут выдавать, но я думаю, они должны работать в определенных алгоритмах, и ставка вознаграждения тоже должна регулироваться. Потому что по этим кредитам на сегодня номинально они ставят высокие ставки, и мы будем определять пороговое значение для годовых вознаграждений именно касательно быстрых кредитов. Мы планируем поставить 50%-ную ставку", – сказала она.

Глава ведомства добавила, что в Агентстве выявили нарушения законодательства в их деятельности.

"Мы проверили МФО и выявили достаточное количество нарушений – мы наложили на них штрафы, в результате 13 компаний из-за системных нарушений закона вернули лицензии. В этом году мы снова провели эти контролирующие проверочные работы и приостановили некоторые лицензии компаний, но я думаю, что онлайн быстрые кредиты – сфера очень рисковая, и для защиты прав граждан мы должны вообще исключить такого рода микрозаймы", – заявила она.

Депутат Унзила Шапак в свою очередь добавила, что такие кредиты на сегодня выдают 60 компаний.

"Предложение депутатов об исключении такого вида займа направили на заключение правительства", – резюмировала она.

6 марта председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе рассказала о планах снизить ставки по потребительским кредитам в Казахстане.