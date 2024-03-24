Цены на популярные криптовалюты в долларах

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 65 256,0 $; изменения за 24 часа: +0,97%.

Ethereum (ETH): 3 382,48 $; изменения за 24 часа: +0,60%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 555,71 $; изменения за 24 часа: +0,34%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,171581 $; изменения за 24 часа: +4,85%.

Cardano (ADA): 0,6356 $; изменения за 24 часа: +0,88%.

По состоянию на 24 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.