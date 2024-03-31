Актуальные цены на популярные криптовалюты

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 70 378,8 $; изменения за 24 часа: +0,26%.

Ethereum (ETH): 3 608,93 $; изменения за 24 часа: +1,34%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 605,59 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,206783 $; изменения за 24 часа: -1,90%.

Cardano (ADA): 0,6471 $; изменения за 24 часа: -1,69%.

По состоянию на 31 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 446.78 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.