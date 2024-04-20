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Цены на популярные криптовалюты в долларах

криптовалюты, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 16:48 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 63 731,7  $; изменения за 24 часа: -1,78%.

Ethereum (ETH): 3 050,03  $; изменения за 24 часа: -1,69%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 556,10 $; изменения за 24 часа: -0,66%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0%.

Dogecoin (DOGE): 0,152470 $; изменения за 24 часа: -0,18%.

Cardano (ADA): 0,4768 $; изменения за 24 часа: +1,98%.

По состоянию на 20 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 446.49 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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