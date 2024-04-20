Цены на популярные криптовалюты в долларах
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 63 731,7 $; изменения за 24 часа: -1,78%.
Ethereum (ETH): 3 050,03 $; изменения за 24 часа: -1,69%.
Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
BNB (BNB): 556,10 $; изменения за 24 часа: -0,66%.
USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: 0%.
Dogecoin (DOGE): 0,152470 $; изменения за 24 часа: -0,18%.
Cardano (ADA): 0,4768 $; изменения за 24 часа: +1,98%.
По состоянию на 20 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 446.49 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.