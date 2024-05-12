Актуальные цены популярных криптовалют на 12 мая

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 61 144,2 $; изменения за 24 часа: +0,75%.

Ethereum (ETH): 2 930,44 $; изменения за 24 часа: +0,91%.

Tether (USDT): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

BNB (BNB): 593,49 $; изменения за 24 часа: +0,68%.

USD Coin (USDC): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,142890 $; изменения за 24 часа: -0,52%.

Cardano (ADA): 0,4404 $; изменения за 24 часа: -0,52%.

По состоянию на 12 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 439.4 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.