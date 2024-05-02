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Почему тенге укрепился к доллару в апреле

Почему тенге укрепился к доллару в апреле, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:29 Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 2 мая 2024 года, рассказали о ситуации на валютном рынке страны, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что по итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1% – до 442,05 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 225 до 234 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,1 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1056 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 21% от общего объема торгов и не более 48 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", – говорится в сообщении.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 10% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов".Пресс-служба НБК

В рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

О том, каким будет курс доллара на текущей неделе, можете узнать здесь.

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