Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты

криптовалюта, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 16:52 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 69 342,9 $; изменения за 24 часа: +2,99%.

Ethereum (ETH): 3 750,78  $; изменения за 24 часа: +0,99%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 604,99 $; изменения за 24 часа: +1,44%.

USD Coin (USDC): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,167870 $; изменения за 24 часа: +2,73%.

Cardano (ADA): 0,4619 $; изменения за 24 часа: -0,38%.

По состоянию на 25 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.16 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Курсы валют в обменниках мегаполисов на 25 мая
кредиты, супруги, статистика
Кредиты с согласия супругов: сколько потребзаймов превышают порог в 1000 МРП
курс доллара, прогноз, комментарии
Доллар снова вырос: каким будет курс на следующей неделе
Мухит Турсынали
Интересное 2024 год Криптовалюты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В каких регионах Казахстана еще будет снег
В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Аким Шымкента стал очередной жертвой мошенников
Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: