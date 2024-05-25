Цены на популярные криптовалюты

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 69 342,9 $; изменения за 24 часа: +2,99%.

Ethereum (ETH): 3 750,78 $; изменения за 24 часа: +0,99%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 604,99 $; изменения за 24 часа: +1,44%.

USD Coin (USDC): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,167870 $; изменения за 24 часа: +2,73%.

Cardano (ADA): 0,4619 $; изменения за 24 часа: -0,38%.

По состоянию на 25 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.16 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.