Дорогое недорогое образование: почему студент из Казахстана дешевле студента из Швеции в 10 раз

Казахстан в 2024 году потратит на образование 1,7 трлн тенге из 23,31 трлн тенге общих расходов бюджета. И это не считая расходов из местных бюджетов. Много это или мало? И сколько вообще нужно тратить на образование, чтобы войти в список развитых стран, рассказывает Zakon.kz.

Расходы на образование в Казахстане составляют значительную часть государственных трат. Так, в 2023 году доля расходов на образование составила 23% из государственного (консолидированного) бюджета. При этом еще в 2016 году этот показатель составлял около 18%. Образование становится самой большой частью расходов в бюджете, опережая расходы на социальную помощь и соцобеспечение.

Если быть совсем точными, то в Законе о республиканском бюджете названа сумма затрат на 2024 год – 23 316 158 487 тысяч тенге. При этом на развитие сферы образования (в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа") выделят 1,7 трлн тенге. В рамках проекта планируют построить 369 школ. На повышение заработной платы воспитателям детских садов на 30% в бюджете заложили 96 млрд тенге.

Однако эти цифры неполные. Сюда надо добавить затраты из местных бюджетов.

В 2023 году региональными властями на развитие образования было выделено еще 3,5 трлн тенге. Больше всего средств в эту сферу вкладывали в Алматы (277,3 млрд тенге), Астане (190,4 млрд тенге), Шымкенте (183,8 млрд тенге).

Казалось бы, цифры немаленькие. Однако, если считать по затратам не из республиканского бюджета, а от ВВП, то мы получим совсем другие данные. Казахстан за последние годы расходовал на образование около 4% ВВП. И только к 2025 году планируется долю расходов на образование и науку поднять до 7% от ВВП.

Для сравнения. Норвегия тратит на образование 8% от ВВП, Швеция – 7,7%. В среднем же страны ОЭСР тратят на цели, связанные с образованием, 4,9% от ВВП, при этом 69% всех расходов на образование идут на начальную и среднюю школу.

Затраты на образование в РК. Фото: theglobaleconomy

В Казахстане также большая часть расходов уходит на дошкольное образование, тогда как на профессиональное образование тратится меньше, чем в среднем в странах ОЭСР.

Надо отметить, что в последнее время вообще резко возросли расходы именно развивающихся стран на образование. По данным World Development Indicators за 5 лет, Вьетнам тратил на эти цели 4,2% ВВП, Колумбия – 4,5% ВВП, Бразилия – 6,2% ВВП.

С одной стороны, это почти сопоставимо с расходами благополучных скандинавских стран, если бы не одно "но". Объем ВВП на душу населения в бедных странах просто несопоставим с объемом ВВП в развитых странах. Это видно особенно наглядно, если сравнить затраты на грантовое обучение одного студента.

Швеция тратит на одного студента по гранту 21,8 тысячи долларов в год, а Норвегия – 23,5 тысячи долларов. Бразилия может себе позволить оплатить грант за 4,9 тысячи долларов, а Вьетнам – за 2,1 тысячи долларов (международные доллары, данные по ППС).

А что в Казахстане? Согласно данным статистики, в 2022-2023 учебном году госбюджет профинансировал 88 204 места в вузах страны. Из них 75 761 место выделено на бакалавриат, 13 253 – на магистратуру и 1890 – на докторантуру. Средний объем финансирования обучения одного бакалавра в национальных университетах – 920 тыс. тенге. Это около 2 тысяч долларов.

Что же делать Казахстану? Продолжать еще больше вкладывать в образование, но не в высшее, а в начальное, считают многие аналитики в области образования.

Структура расходов на образование в РК. Фото: economy.kz

Так, профессор Каспийского университета Алматы, эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков уверен, что только образование, а значит, увеличение человеческого капитала смогут наиболее эффективно использовать реальный капитал страны. А это в свою очередь приведет не только к росту ВВП, но и к улучшению здоровья населения, снижению преступности и в конечном итоге сделает Казахстан привлекательным для всего мира.

"Начальное образование – важнейший этап общего образования. На всю жизнь закрепляется желание получать новые знания, приобретается опыт, необходимый для реализации самых разнообразных видов деятельности, закладывается нравственность и эстетика, выявляется индивидуальность, формируется уверенность и позитивное отношение к миру". Владимир Осколков

Недаром первая цель развития тысячелетия ООН заключается в искоренении крайней нищеты и голода, а вторая – в обеспечении того, чтобы все дети заканчивали начальное школьное образование, утверждает профессор и в качестве примеров приводит исследования из Южной Америки и Африки.

"Раннее когнитивное развитие является самым сильным фактором, определяющим школьный прогресс". Владимир Осколков

Так, в Гватемале и ЮАР были проверены когнитивные способности и успеваемость в конце первого класса и в конце четвертого класса. Выяснилось, что самый большой прогресс в знаниях показали дети, получившие хорошее дошкольное и начальное образование.