Блокировать счета граждан в случае атаки мошенников предлагают в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента РК обратились к премьер-министру страны, генеральному прокурору и председателю Национального банка с требованием принять жесткие меры в отношении телефонных мошенников, вынуждающих граждан совершать крупные финансовые операции, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Ерлан Смабеков, Гаухар Танашева и Ирина Смирнова призывают уполномоченные органы усилить борьбу с мошенниками в банковской сфере.

Из года в год наблюдается рост киберпреступлений, связанных с вымогательством денег у населения, пишут депутаты в своем запросе.

"По данным МВД РК, в 2022 году было зарегистрировано 5814 заявлений от физических лиц по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня на сумму 6,6 млрд тенге и 619 заявлений в МФО на сумму 342 млн тенге. А в 2023 году было зарегистрировано уже 6246 заявлений на сумму 7,5 млрд тенге в БВУ и 451 заявление в МФО на сумму 255 млн тенге". Из запроса Е.Стамбекова, Г.Танашевой, И.Смирновой

В итоге с 1 января 2022 года по 1 марта 2024 года рост неработающих займов (просрочка свыше 90 дней) только в банковском секторе составил 76,5% с 353 млрд тенге до 622 млрд тенге.

Стабильный рост неработающих займов физических лиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и ростом преступлений, в том числе по кредитным мошенничествам.

При этом, по данным депутатов, только в январе 2024 года начата проработка вопроса о создании в структуре МВД Центра по борьбе с киберпреступностью.

"Хочу обратить внимание, что действующим законодательством не определено значение термина "киберпреступление", а также не определены виды преступлений, относимых к нему. В этой связи не ясно, будут ли относиться к категории киберпреступлений оформленные мошенническим путем кредиты на физических лиц посредством мобильных банковских приложений". Ерлан Стамбеков

Далее следует ряд показательных примеров.

В Алматы под давлением мошенников пенсионеркой С. (возраст – 73 года) была продана квартира за 18 млн тенге, переведены денежные средства с депозита на счет в размере 6 млн тенге и оформлен кредит на сумму 1 млн тенге в банке второго уровня. Далее вся сумма была переведена мошенникам.

"Органами внутренних дел прекращены следственные действия по поиску преступников, а банк в свою очередь подписал соглашение о признании пенсионеркой кредита и оплате только основного долга. В данный момент пенсионерка проживает в социальном доме за счет 70% от ее пенсионных отчислений". Из запроса Е.Стамбекова, Г.Танашевой, И.Смирновой

Еще один случай произошел в Усть-Каменогорске. Под давлением мошенников пенсионерка Б. (возраст – 72 года) оформила кредит на сумму более 2 млн тенге в одном из банков. Она признана потерпевшей, органами внутренних дел все следственные мероприятия прекращены.

"При этом хочу обратить внимание, что у сотрудников полиции есть фото тех, кто снимал денежные средства, и тех, кому данные денежные средства были переведены, но задержаний так и не последовало". Ерлан Стамбеков

Еще случай. В Алматы под давлением мошенников медицинской сестрой одной из больниц оформлены кредиты на сумму более 6 млн тенге. По ней также прекращены следственные действия по поиску и поимке преступников.

Таких примеров по стране много, а в подавляющем большинстве пострадавшими являются именно пенсионеры. Данный ущерб нанесен не только нашим гражданам, но и репутации органов внутренних дел и уполномоченному органу в лице АРРФР, считают депутаты.

В этой связи Генеральной прокуратуре предлагается следующее:

провести правовой анализ всех приостановленных уголовных дел, по которым мошенники оформляли кредиты, на предмет качества проведенных мероприятий сотрудниками полиции и курирующими их сотрудниками прокуратуры;

по итогам проведенного правового анализа совместно с МВД РК и АРРФР представить информацию о мероприятиях, которые необходимо реализовать в целях повышения раскрываемости, в том числе с внесением изменений в законодательные акты Республики Казахстан.

МВД РК рекомендуется:

на регулярной основе публично оглашать статистику по принятию заявлений и раскрываемости дел, связанных с интернет-мошенничеством и оформлением кредитов, оформленных мошеннических путем;

при выявлении фактов мошенничества при выдаче кредитов рассмотреть совместно с АРРФР вопрос о признании финансового института солидарно потерпевшей стороной наравне с физическим лицом, с внесением необходимых изменений в законодательные акты Республики Казахстан;

при наличии экономической причины суицида (банкротство и долги) обязать следственные органы запрашивать записи телефонных разговоров у кредитора и прослушивать разговоры погибшего с представителями кредитора в целях выявления фактов доведения до самоубийства.

Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуется:

предоставить в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК все номера, зарегистрированные за финансовыми институтами и коллекторскими агентствами, и совместно проработать вопрос по определению на сотовых телефонах при звонке гражданам всех номеров государственных и уполномоченных органов, а также финансовых институтов и коллекторских агентств;

совместно с Национальным банком РК проработать вопрос по блокировке счетов граждан, по которым имеются признаки мошеннических операций.

Депутатский запрос направлен в три ведомства – Канцелярию премьер-министра, МВД и Национальный банк РК. Ответ должен быть предоставлен не позднее 15 июня 2024 года.