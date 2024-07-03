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Как быстрее накопить на авто, недвижимость или отпуск

Как быстрее накопить на авто, недвижимость или отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:31 Фото: Zakon.kz
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сегодня, 3 июля 2024 года, рассказали, как гражданам быстрее накопить на авто, недвижимость или отпуск, сообщает Zakon.kz.

Про виды депозитов

В наше время мало кто хранит свои накопления в виде наличных денежных средств у себя дома, так как это рискованно. Есть более надежный способ сохранить и приумножить свои сбережения – разместить их в банке второго уровня на депозите. К тому же депозиты, размещаемые в банках-участниках системы гарантирования, подлежат возмещению Казахстанским фондом гарантирования депозитов в случае лишения банка лицензии, что делает их еще более безопасным способом хранения сбережений.

С 2018 года в Казахстане появилась классификация вкладов, которые подразделяются на следующие виды:

  • несрочные;
  • срочные;
  • сберегательные.

Отличия депозитов

Перечисленные виды депозитов отличаются между собой условиями частичного и полного досрочного погашения, возможностью пополнения и уровнем доходности. Поэтому подходящий именно вам депозит необходимо выбирать, исходя из цели накопления денежных средств.

Самые мобильные из всех видов депозитов – это несрочные. Их можно пополнять и осуществлять частичные изъятия до неснижаемого остатка в любое удобное время. Благодаря чему несрочный вид депозита является самым популярным среди населения и его доля в общем объеме базовых депозитов (несрочные, срочные и сберегательные депозиты. – Прим. ред.) составляет 82,8% (по состоянию на 1 мая 2024 года. – Прим. ред.)

Но, как отметили в КФГД, по доходности несрочные депозиты уступают срочным и, в особенности, сберегательным.

Наиболее высокие ставки вознаграждения банки-участники предлагают по сберегательным депозитам ввиду более строгих условий пополнения и досрочного изъятия. Сберегательные депозиты нельзя назвать мобильными в отличие от несрочных, так как у них отсутствует возможность частичного изъятия денежных средств. При этом допускается полное досрочное снятие всей суммы депозита с потерей начисленного за период вознаграждения. Также банки предлагают сберегательные депозиты с возможностью пополнения и без пополнения. В качестве компенсации за строгие ограничения банки предлагают более выгодные ставки по сберегательным вкладам без пополнения.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, благодаря высоким ставкам вознаграждения сберегательные депозиты набирают популярность у населения, их рост за год (с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года) составил 61,1% в сравнении с несрочными депозитами (+40,5%) и срочными (+14,3%).

Срочные депозиты – это альтернативный вариант между гибкими несрочными и доходными сберегательными. По сравнению с несрочным депозитом срочный вклад дает более высокую доходность, а по сравнению со сберегательным вкладом – более высокую мобильность.

Срочные депозиты, как подчеркнули в фонде, дают возможность снять деньги как полностью, так и частично – с частичной потерей вознаграждения. Но если вы храните деньги на депозите до окончания срока вклада, то повышенная ставка вознаграждения компенсирует эти ограничения.

"В настоящее время по срочным и сберегательным депозитам наблюдается следующая тенденция: доходность по ним напрямую зависит от срока размещения вклада – чем короче срок размещения, тем ставка выше, и наоборот, чем длиннее срок размещения, тем ставка по нему ниже. Банки не предлагают привлекательные ставки на долгие сроки по срочным и сберегательным депозитам с целью минимизации процентных рисков, которые могут возникнуть в будущем, с учетом возможного снижения базовой ставки Национального банка".Пресс-служба КФГД

Как быстрее накопить?

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов рассказали, какой вид депозита подходит для определенных целей.

"Одной из целей открытия вклада в банке может являться временное хранение имеющихся денежных средств в безопасном месте, когда в ближайшее время планируете ими воспользоваться, и получение повышенного дохода не стоит на первом месте, то в таком случае подойдет несрочный депозит. Если целью является накопление для крупных покупок, таких как автомобиль, недвижимость, или даже если вы хотите накопить деньги на отпуск, то в данном случае подойдет сберегательный депозит. А если есть желание получить больший доход, чем доход, предлагаемый по несрочным депозитам, но в то же время жесткие ограничения по частичному изъятию в рамках сберегательного депозита могут доставить значительные неудобства, то в данном случае есть возможность разместить денежные средства с целью накопления на срочном депозите".Пресс-служба КФГД

В любом случае, как отметили в фонде, всегда следует помнить, что перед заключением договора на открытие того или иного вида депозита необходимо внимательно ознакомиться с договором, в том числе с условиями пополнения, частичного и полного снятия, и на каких условиях банк осуществит пролонгацию вклада, если по истечении срока вы не закроете депозит. Кроме того, стоит ответственно подходить к выбору банка, и обращать внимание на такие показатели как стабильность и надежность, а также какая максимальная сумма гарантий по выбранному виду депозита.

В дополнение ко всему вышеизложенному напоминаем, что размер гарантийного возмещения КФГД, в случае лишения банка-участника лицензии зависит от вида и валюты депозита и составляет:

  • по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте – не более 20 млн тенге;
  • по иным депозитам в национальной валюте, в том числе по остаткам на платежных карточках и текущих счетах – не более 10 млн тенге;
  • по депозитам в иностранной валюте, в том числе по остаткам на платежных карточках и текущих счетах – не более 5 млн тенге.

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А при наличии у депозитора в одном банке нескольких различных видов гарантируемых депозитов фонд выплачивает по ним совокупную сумму гарантии в пределах максимальных лимитов, установленных по каждому виду депозита отдельно, но не более 20 млн тенге.

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Ранее в Казахстанском фонде гарантирования депозитов рассказали, что такое встречные требования банка при страховом случае. Подробнее об этом по ссылке.

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