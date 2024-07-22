Доллар подешевел сразу на пять тенге на торгах 22 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,15 тенге, снизившись сразу на 5,13 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 64,86 тенге (-1,00).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,1-475,1 тенге, евро – по 514,5-518,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 июля.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,51%, до 83,05 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,41%, до 78,96 долларов за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 478,58 тенге, евро – 520,84 тенге, рубля – 5,44 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.