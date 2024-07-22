Доллар подешевел сразу на пять тенге на торгах 22 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,15 тенге, снизившись сразу на 5,13 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 64,86 тенге (-1,00).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,1-475,1 тенге, евро – по 514,5-518,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,51%, до 83,05 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,41%, до 78,96 долларов за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 478,58 тенге, евро – 520,84 тенге, рубля – 5,44 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.