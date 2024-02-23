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Законодательство РК

Как казахстанцам подготовиться ко всеобщему декларированию

Как казахстанцам подготовиться к всеобщему декларированию Фото: pexels
Управление разъяснительной работы и контакт-центр Департамента государственных доходов по Мангистауской области 23 февраля 2024 года проинформировало о едином сроке для представления деклараций и рассказали, как подготовиться ко всеобщему декларированию, сообщает Zakon.kz.

Кто должен представить декларацию об активах и обязательствах в 2024 году?

В рамках третьего этапа с 1 января текущего года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Данное требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

Поскольку, согласно нормам Гражданского кодекса РК (п. 3 ст. 43), филиалы и представительства не являются юридическими лицами, у руководителей филиалов и представительств в 2024 году обязательство по представлению декларации не возникает.

Также в 2024 году декларацию об активах и обязательствах не представляют лица, занимающиеся частной практикой.

Способы и срок представления декларации?

С 2024 года установлен единый срок для представления декларации физических лиц. Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.

Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения "e-Salyq Аzamat", Halyk, Bank Centercredit. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

Как подготовиться к подаче декларации?

Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуем:

1) подготовить соответствующие подтверждающие документы;

2) нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;

3) провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 млн тенге, до момента подачи декларации;

4) проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

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Ранее в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы рассказали, как казахстанцам декларировать наличные деньги, подарки и животных в рамках всеобщего декларирования.

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