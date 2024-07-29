Одним налогом меньше: государство идет на уступки бизнесу

Министерство национальной экономики Казахстана исключило из проекта Налогового кодекса норму о налоге в 8% при B2B-продажах. Такая мера даст новый импульс развитию электронной коммерции и потоку инвестиций, сообщает Zakon.kz.

В первоначальном проекте Налогового кодекса, который был опубликован в июне 2024 года, (публичное обсуждение длилось до 15 июля) МНЭ РК предлагало ввести cпециальный налоговый режим (СНР) со ставкой 8% для компаний, занимающихся B2B-продажами. В новой версии проекта, опубликованном 24 июля, налог на B2B-продажи отменен, а СНР для малого бизнеса устанавливается на уровне 2%. Применять его вправе ИП и юридические лица, если их годовой доход не превышает 135 000-кратный размер МРП.

Принятое решение – результат долгой работы и поиска компромиссов между бизнесом и государством, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев, который сам неоднократно принимал и принимает участие в переговорных процессах по новому Налоговому кодексу.

Справка. B2B – это тип продаж, при котором одно юридическое лицо предоставляет свои товары/услуги другому юридическому лицу, а не конечному потребителю. B2B с английского языка дословно означает "бизнес для бизнеса" (business to business). Иначе говоря, если в обычном магазине товары продаются частным лицам, обычным покупателям, то B2B-компании нацелены на доставку товаров/услуг другим предприятиям, которые в свою очередь далее осуществляют поставку своих товаров/услуг обычным пользователям. Наиболее распространенные B2B примеры бизнесов: продажа комплектующих, автомобильная промышленность, разработка программного обеспечения, бизнес по производству строительного сырья и т.д.

По мнению Андрея Чеботарева, и Министерство экономики, и Комитет государственных доходов, и другие госорганы составляли проект Налогового кодекса с большой возможностью коррекции по каждому пункту. Естественно, что предприниматели на стадии обсуждения пытаются внести правки в свою пользу – в пользу уменьшения налогов, а государство заинтересовано в том, чтобы собрать максимальное количество денег, но при этом не слишком давить на бизнес.

В результате фактически ежедневных переговоров и находится тот компромисс, который устраивает обе стороны.

"Отмена предполагаемого налога для компаний, занимающихся B2B-продажами, - и есть тот самый компромисс, который нашли чиновники и бизнесмены. Он означает уменьшение налоговой нагрузки и повышение конкурентоспособности казахстанского бизнеса". Андрей Чеботарев

В мире есть только два пути повышения благосостояния государства. Первый – это увеличение налоговой ставки, которое влечет за собой рост теневой экономики. Второй путь – уменьшение налогового бремени, но расширение налоговой базы. Правительство как бы предлагает: вы выходите "из тени" и работаете "в белую", а мы снижаем для вас налоги, - считает аналитик.

"Отрадно, что наше правительство выбирает второй путь, как самый прогрессивный и гуманный". Андрей Чеботарев

При этом надо учитывать, что проект Налогового кодекса еще не был представлен в Мажилис Парламента РК, а после - в Сенат. До этого проект был подвергнут жесткой критике президента РК Касым-Жомарта Токаева.

До этого мы рассказывали, как изменятся процессы администрирования в новом Налоговом кодексе. С полным текстом проекта нового Налогового кодекса можно ознакомиться по ссылке.