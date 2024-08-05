Тенге ослаб по отношению к валютам на торгах 5 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,15 тенге, поднявшись на 2,55 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 66,86 тенге (+1,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,7-478,1 тенге, евро – по 518,5-523 тенге, российские рубли – по 5,45-5,57 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 августа.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 1,09%, до 75,97 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 1,13%, до 72,69 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,57 тенге, евро – в 513,63 тенге, рубля – в 5,53 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 августа, можно здесь.