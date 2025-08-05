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$
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627.1
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Финансы

Курс доллара снизился на четыре тенге на торгах 5 августа

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 15:40 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,53 тенге, снизившись еще на 3,98 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля опустился до 6,71 тенге (-0,072).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,94 тенге (-0,70).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,7-540,1 тенге, евро – по 619,5-624,5 тенге, рубли – по 6,63-6,75 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,06%, до 68,72 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,11%, до 66,22 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,82 тенге, евро – 627,1 тенге, рубля – 6,78 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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