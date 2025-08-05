Курс доллара снизился на четыре тенге на торгах 5 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,53 тенге, снизившись еще на 3,98 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля опустился до 6,71 тенге (-0,072).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,94 тенге (-0,70).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,7-540,1 тенге, евро – по 619,5-624,5 тенге, рубли – по 6,63-6,75 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 августа.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,06%, до 68,72 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,11%, до 66,22 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,82 тенге, евро – 627,1 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 августа, можно здесь.